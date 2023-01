Cu zâmbetul pe buze, Francisca a spus despre Bogdan „că e un om minunat”. „Noi nu mai suntem împreună de la sfârșitul lunii septembrie. Bineînțeles că am discutat, bineînțeles că a fost o relație frumoasă. Bogdan e un om minunat, pe care îl voi iubi și aprecia toată viața.

El a ajutat la Francisca de astăzi. Nu a mai mers din multe motive. Am stat ne-am gândit, sunt lucruri adunate în timp”, a spus Francisca Dulceanu „La Măruță”, conform protv.ro.

Vedeta nu s-a ferit să dezvăluie și motivele separării. „Businessul îl ținea pe drumuri, ceea ce fac eu mă ținea pe drumuri. Noi făceam un real efort să fim în locurile acelea împreună. Sunt chestii care nu sunt grave, dar prin care trece orice cuplu. Din orgoliu poate am băgat lucruri sub preș, poate nu am vorbit cât trebuia să vorbesc”, a spus bruneta.

Ulterior, după apariția în emisiunea de la PRO TV, ea a făcut dezvăluiri despre despărțirea de soț și pe rețelele de socializare. „Alege să îți asculți inima. Alege să îți crești singur aripile și să zbori! Așa cum am declarat azi în emisiune, vă aduc la cunoștință faptul că, împreună cu soțul meu, Bogdan, am decis de ceva timp să mergem pe drumuri separate.

A fost o căsnicie frumoasă, tocmai de aceea între noi, momentan, există o relație de respect, de prietenie, iar decizia a fost luată amiabil. Nu vom face un subiect senzațional din asta, mereu am ales ca aparițiile și evoluția mea de până acum să se bazeze pe subiecte frumoase, pozitive și tocmai din acest motiv, am discutat astăzi, prima și ultima dată despre acest subiect”, a scris ea pe Facebook.

Și a continuat: „Ușor nu este, dar consider că nimic nu este întâmplător în viață. Vă mulțumesc pentru sprijin și vă doresc să credeți în voi, în visele voastre și în faptul că aveți toate atuurile ca să reușiți în tot ceea ce vă doriți!”, a încheiat Francisca mesajul din mediul online.

Recent, spynews.ro a scris că Francisca și TJ Miles au fost surprinși de mai multe ori împreună, însă momentan ei nici nu au confirmat și nici nu au infirmat zvonurile cum că ar forma un cuplu. De curând, paparazzii au surprins imagini cu cei doi care ar locui în același loc, iar mașinile lor împart aceeași parcare. Vezi AICI imaginile.

Cine e TJ Miles

TJ Miles, în vârstă de 34 de ani, a locuit ani în Statele Unite ale Americii, dar este român, chiar dacă nu vorbește bine limba. A trăit în Canada, iar în 2018 a venit în România, unde și-a deschis un service de mașini cu totul special.

Tânărul este cel care a inventat una dintre expresiile virale din ultimele luni, „Big Blană”, prin care descrie tot ce-i place și i se pare la modă. În adolescență, Miles a trecut prin niște situații-limită. A reușit să se desprindă de acolo, nu înainte de a comite câteva ilegalități, dar și-a găsit sensul în viață și a obținut o diplomă în afaceri, de care este mândru.

În 2013, Miles a avut un moment dificil, după ce a fost implicat într-un caz federal ce a ajuns și în presă, și la urechile mamei lui. A devenit cunoscut publicului larg după ce a participat la „Survivor România” 2022.

