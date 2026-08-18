Gabi Torje a acceptat una dintre cele mai mari provocări din cariera sa extra-sportivă odată cu participarea la noul sezon al emisiunii Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii, prezentat de Irina Fodor la Antena 1. Fostul mijlocaș s-a aliniat la startul competiției alături de luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu, alcătuind o echipă bazată pe disciplină și forță fizică. Cu toate acestea, rigorile competiției televizate și-au spus cuvântul rapid, scoțând la iveală momente de tensiune extremă.

De ce nu a putut participa Gabi Torje cu Gabi Tamaș la Asia Express

Prezența în acest show a reprezentat o dorință mai veche pentru fostul fotbalist, care urmărea formatul încă din perioada în care activa la cluburi din străinătate.

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„Eu urmăresc Asia Express încă din primele sezoane, încă de când jucam în străinătate. A fost tot timpul emisiunea mea favorită. Mi-am dorit cândva să ajung să concurez, nu știam exact cu cine voi putea face acest lucru. Prima oară a fost discuția când s-a dus Gabi Tamaș. Eu atunci încă eram sub contract, jucam, și nu s-a concretizat atunci”, a mărturisit Gabi Torje la Știrile Antena Stars.

Deși pregătirea fizică reprezintă un avantaj indiscutabil pentru doi sportivi de performanță, Gabi Torje a explicat că traseul de pe Drumul Mătăsii a fost solicitant și imprevizibil.

„Nu este doar despre sport Asia Express. Trebuie să fii perspicace, inteligent, inteligență emoțională, să fii pregătit fizic, mental pentru tot ce se întâmplă. Nimic nu îți garantează faptul că tu ai plecat dimineața primul și seara ajungi primul. Sunt foarte mulți factori care pot influența acest lucru”, a adăugat fostul internațional pentru sursa menționată.

Gabi Torje: „Ne-am certat, e inevitabil”

Neînțelegerile și momentele în care cei doi coechipieri au cedat au fost cauzate de presiunea constantă, lipsa de odihnă și imprevizibilul fiecărei zile de cursă. Găsirea mijloacelor de transport sau obținerea unui loc de cazare au pus la încercare limitele ambilor concurenți, generând conflicte inevitabile în dinamica echipei.

„Au fost momente în care ne-am contrazis, ne-am certat, e inevitabil. Și dacă te duci mamă-fiică, la un moment dat limitele sunt atât de sus și nervii sunt atât de întinși încât cedezi. Sportul te ajută, pentru că e disciplină”, a explicat fostul fotbalist la Antena Stars.

În ciuda certurilor și a momentelor de epuizare trăite pe parcursul filmărilor, fostul dinamovist consideră că experiența de pe „Drumul Mătăsii” rămâne cel mai intens și memorabil proiect pentru el.

„A fost cred că cea mai tare experiență pe care am trăit-o eu în toată cariera mea și viața mea”, s-a confesat Gabi Torje.

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