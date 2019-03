Gabriela Cristea, avertizată de medici că riscă să aibă aceleași probleme ca Andreea Bălan la naștere

Cristea spune că va naște săptămâna viitoare în același spital ca și Andreea Bălan și tot prin cezariană. Ea a declarat, însă, că medicii au avertizat-o de la început că riscă să aibă aceleași probleme ca și cântăreața.

”Chiar în seara respectivă am fost și eu la un control. O să nasc în același loc. Andreea se externează și eu mă internez. Medicii mi-au spus că eu am un profil care mă apropie mai mult decât ea de ceea ce i s-a întâmplat pentru că am un interval mai scurt între cele două operații de cezariană”, a declarat Gabriela Cristea la Xtra Night Show, realizată de Dan Capatos.

Ea spune că a fost atenționată de această situație. ”Am fost avertizată de la prima vizită la medic că există niște riscuri ținând cont de mai mulți factori. De aceea mă duc atât de des la controale. La mine intervine și factorul vârstă, dar sarcina a doua a mers mai bine decât prima. Se pare că primul pregătește locul pentru cel de-al doilea”, a mai spus prezentatoarea de la Antena Stars.

Cristea spune că ei i-a fost recomandată cezariana de medici încă de la prima sarcină, din cauză că fiica ei nu s-a mai dezvoltat de când avea 35 de săptămâni. ”Eu am vrut să nasc natural la prima sarcină. Victoria din săptămâna 35-a nu a mai crescut. Eu am avut recomandare pentru cezariană, pentru că era prea mică și nu avea putere să se nască singură”, a dezvăluit prezentatoarea, care spune că la a doua sarcină nu a avut altă variantă. ”Există riscul unei rupturi de uter. Sunt permanent monitorizată”.

Ea a mai spus că suferă de trombofilie: ”La prima sarcină am făcut anticoagulante, până cu o zi înainte să nasc. Acum am trecut fără niciun anticoagulant, totul a mers ok”.

Gabi Cristea a intrat în linie dreaptă înainte de sarcină și săptămâna viitoare va aduce pe lume al doilea său copil.

