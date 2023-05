Gabriela Cristea și Marcel Toader (decedat la data de 3 august 2019) au format un cuplu vreme de 5 ani, iar în anul 2013 au pus capăt căsniciei lor. Gabriela Cristea a simțit acum să vorbească despre operioadă neplăcută din viața ei.

„Dragilor, am simțit nevoia să vorbesc despre ceva foarte, foarte serios, despre divorț. O cunoștință trece printr-o astfel de situație și cumva am rememorat toate acele momente prin care am trecut și eu în urmă cu vreo 11 ani.

A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele, pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut. E greu când oamenii încep să te privească ca pe o divorțată. Din perspectiva asta vreau să vorbesc. Oamenii care divorțează nu au nevoie de empatia gratuită, n-au nevoie să li se plângă de milă și mai ales nu au nevoie să le fie denigrat fostul partener.

Au nevoie doar să li se spună că va fi bine și că undeva la capătul drumului, după ce se termină această perioadă, lucrurile vor fi simple și ce e bun abia apoi va veni”, a spus Gabriela Cristea, potrivit Wowbiz.

Gabriela Cristea a mai menționat că, imediat după divorț, s-a simțit exclusă din mai multe cercuri de oameni.

„Îmi aduc aminte că eram sigură că nu mă voi recăsători niciodată și credeam că acolo s-a cam terminat tot ceea ce aș fi putut să construiesc cu viața mea, dar uite că Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva, ceva bun, ceva din suflet și cu generozitate. Îmi aduc aminte însă că perioada nu a fost una ușoară, ba din contră.

Recomandări REPORTAJ. Într-un liceu din București doar 10 profesori din 130 sunt în grevă generală. „Mi se pare tardivă greva și este nedrept pentru elevi”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De exemplu, unul din lucrurile pe care le-am remarcat a fost că nu mai eram invitată în compania cuplurilor, femeilor parcă le era teamă să mă invite acolo, de parcă soțul lor s-ar fi lăsat pradă faptului că eu eram brusc o femeie singură. Dacă ieșeam ca fetele era ok, compania lor o aveam, dar să nu apară și bărbații prin preajmă. Am pierdut prieteni, dar am și câștigat prieteni, mi-am dat seama cine îmi este cu adevărat alături, cumva am reușit să cern sita în momentul în care am divorțat și ăsta cred că a fost un lucru bun pentru mine.

Când spui chestia aia cu «Până moartea ne va despărți» poate chiar o crezi și în majoritatea cazurilor oamenii chiar cred că vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți, dar, din păcate, viața îți rezervă lucruri imprevizibile. Se întâmplă așa pentru că alt drum îți este hărăzit și nu încerca să o iei pe căi ocolite, lasă-te în grija destinului și destinul te va duce către lucruri minunate.

Recomandări REPORTAJ. Marșul moldovenilor spre Vest a trecut peste șoselele pavate de sovietici. Libertatea a mers cu un autocar cu manifestanți spre piața din Chișinău în care 80.000 de oameni au strigat că vor în Europa

Cine m-a urmărit știe că nu am trecut printr-un divorț ușor, ba din contră, a fost unul extrem de complicat, cu multă mediatizare, cu mulți paparazzi și cu multă denigrare gratuită. Mă bucur că am scăpat și ce pot să vă spun este că după ce am realizat că mi s-a întâmplat un lucru extraordinar, abia atunci am început să mă redescopăr și chiar să-mi placă statutul ăsta de divorțată. A fost una dintre cele mai bune perioade din viața mea ca om, pentru că am reușit să-mi dau seama unde am greșit și de ce am greșit și sunt sigură că am repetat unele greșeli sau le voi repeta, dar important este să fiu mai blândă cu mine”, a continuat Gabriela Cristea.

Playtech.ro Rusia, avertisment pentru NATO. Decizia pe care o consideră o posibilă implicare în războiul din Ucraina

Viva.ro Imagini uluitoare cu Maria Băsescu, la 71 de ani! Fosta Primă Doamnă conduce o mașină Dacia și merge în magazine obișnuite

TVMANIA.RO Irina Fodor, dezvăluire neașteptată, după ce s-au aflat concurenții de la America Express sezonul 6

FANATIK.RO Afacerea de la sat cu care Sorin a dat lovitura. A investit într-un loc părăsit și acum produce foarte mulți bani

Știrileprotv.ro „Am primit un diagnostic de groază”. Povestea unei femei care a ignorat simptomele evidente ale unei boli grave

Observatornews.ro Un tânăr în chiloți a blocat mașina unor români, pe un drum din Bulgaria. Camera de bord l-a filmat cum sare pe capotă

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Camelia Pătrășcanu, horoscopul verii 2023. Nativii Fecioară sunt la mâna destinului, în timp ce Berbecii vor face progrese