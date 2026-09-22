Gestul care le poate aduce turiștilor o amendă de 75 de euro: Italia pregătește noi reguli pentru pietoni

Turiștii care folosesc telefonul mobil în timp ce traversează o stradă în Italia ar putea primi o amendă de cel puțin 75 de euro. Măsura apare într-un proiect de reformare a Codului Rutier italian, însă regula nu a fost încă adoptată.

Folosirea telefonului pe carosabil ar putea fi amendată în Italia

Guvernul italian lucrează la o reformă amplă a Codului Rutier și intenționează, potrivit proiectului aflat în discuție, să introducă măsuri și împotriva pietonilor distrași.

Astfel, conform proiectului, o amendă de cel puțin 75 de euro ar putea fi aplicată pietonilor care folosesc un smartphone sau un dispozitiv electronic similar atunci când traversează o stradă sau merg pe carosabil și sunt astfel distrași, relatează rosenheim24.de.

Înăsprirea regulilor vizează situațiile în care pietonii intră pe carosabil sau traversează strada. Persoanele care se deplasează pe trotuar ar putea continua să folosească telefonul.

De asemenea, ar urma să existe și excepții, printre care situațiile de urgență. De asemenea, utilizarea dispozitivelor prin intermediul unui sistem hands-free sau al unei căști ar urma să fie permisă, cu condiția ca persoana să poată auzi în continuare ce se întâmplă în jur.

Pietonii ar trebui să se asigure înainte de traversare

Folosirea telefonului nu este singura modificare aflată în discuție. Potrivit proiectului, pietonii ar trebui să se oprească înainte de traversarea unei străzi și să se asigure că șoferii care se apropie i-au observat și, dacă este cazul, le acordă prioritate.

Și în timpul traversării ar trebui evitate schimbările bruște sau imprevizibile de direcție. Încălcarea acestor reguli ar putea fi, de asemenea, sancționată cu o amendă de 75 de euro.

Foarte important este că noua regulă nu se aplică în prezent.

Este vorba despre un proiect inclus în reforma planificată a Codului Rutier italian.