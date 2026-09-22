Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, iar alegerea unei facultăți devine tot mai importantă. Potrivit unei analize The Wall Street Journal, matematica, filozofia și antropologia dezvoltă competențe pe care AI le înlocuiește mai greu.

Inteligența artificială schimbă piața muncii, iar o diplomă în informatică nu mai reprezintă automat garanția unui loc de muncă bine plătit. Numărul mare de absolvenți și dezvoltarea AI modifică cerințele angajatorilor.

O analiză realizată de The Wall Street Journal indică trei domenii care pot oferi competențe utile într-o economie în care inteligența artificială preia tot mai multe sarcini: matematica, filozofia și antropologia.

Studiile de matematică pot ajuta la dezvoltarea capacității de a descompune probleme complexe și de a lua decizii pe baza datelor.

În condițiile în care AI poate realiza tot mai multe calcule, valoarea pregătirii matematice poate fi legată de modul de gândire pe care îl dezvoltă.

Concret, competenţele dobândite la această facultate rămân utile chiar şi atunci când AI poate face calculele în locul lor.

Filozofia dezvoltă capacitatea de analiză, argumentare și adaptare. Datele Federal Reserve Bank of New York citate de WSJ arată că absolvenții tineri de filozofie au o rată a șomajului mai mică decât absolvenții unor domenii tehnice, inclusiv informatica și ingineria informatică.

Într-o piață a muncii schimbată de AI, flexibilitatea și capacitatea de a găsi alternative pot deveni competențe importante.

Antropologia oferă o perspectivă asupra societății și comportamentului uman, competențe care pot completa pregătirea tehnică.

Mai exact, valoarea acestei discipline stă în faptul de a învăța studenții să analizeze un sistem chiar în timp ce fac parte din el.

„Competențele umane rămân şi mai importante pe măsură ce inteligenţa artificială preia sarcini mai complexe şi remodelează domeniile într-un mod pe care nu îl putem prevedea pe deplin”, a declarat Leah Belsky, vicepreședinta pe educație a OpenAI, potrivit Wall Street Journal.

Avantajul viitorului poate veni din combinarea AI cu o specializare solidă într-un domeniu concret.