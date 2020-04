De Denisa Macovei,

Prezentatoarea de la “Gospodar fără pereche” nu a avut o viață tocmai ușoară, a devenit mamă singură la doar 25 de ani, însă a încercat să fie mereu pozitivă și să vadă doar partea plină a paharului. În momentul în care mama ei a avut probleme de sănătate, Geanina nu a mai găsit puterea să zâmbească.

“Nu am avut neapărat perioade depresive, poate doar anxioase. Perioada cea mai grea pentru mine a fost aceea în care mama mea a avut mari probleme de sănătate. A fost un moment în care am simțit că lucrurile nu mai țin de mine, așa că aveam o durere în suflet. Mă simțeam fragilă în fața unei situații grele, în fața unei frici și a unui gând: că puteam să pierd ființa cea mai dragă. Din fericire, mama s-a făcut bine, dar în tot acest timp am depus foarte mult efort cu mine și cred că cel mai bun lucru în astfel de situații este să lupți cu mintea ta. Ea îți construiește granițe de autoapărare, dar tu poți face ca toate aceste gânduri să dispară, chiar și ieșind din casă, făcând lucruri care să-i dea o acțiune minții. Pur și simplu, ajută o deconectare de la ceea ce te frământă”, a povestit Geanina pentru paginadepsihologie.ro. Prezentatoarea de la “Gospodar fără pereche” mai povestește cum de-a lungul timpului a învățat cum să transforme o emoție negativă în una pozitivă. “Gestionarea emoțiilor înseamnă gestionarea vieții noastre. Emoțiile m-au ajutat întotdeauna să devin conștientă de nevoile mele. A fost important să analizez cum mă simt în raport cu relațiile pe care le am și să învăț să ascult de ceea ce simt, deoarece majoritatea deciziilor pe care le iau, le iau în baza emoțiilor mele. Și le cunosc foarte bine atât pe cele pozitive, cât și pe cele negative. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, pentru a ne înțelege și pentru a trăi o viață cât mai satisfăcătoare. Poate că emoțiile pozitive sunt mai ușor de gestionat, însă din cele negative am învățat cine sunt și cum le pot transforma în ceva pozitiv, prin calm și eliberare”, a mai spus pentru www.paginadepsihologie.ro.