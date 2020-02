De Livia Lixandru,

George Burcea le-a reproşat că sunt interesaţi de bârfe şi de speculaţii în loc să acorde mai multă atenţie lucrurilor cu adevărat importante.

„Hellooo. Vă rog să vă potoliți cu mesajele astea. Când am făcut campania împotriva violenței domestice de ce nu ați dat jdemii de comentarii? Doar bârfa-i bună? De asta ne aflăm în punctul cel mai critic la nivel de educație, dezvoltare, etc…

Învățați să apreciați alte lucruri mai bune pentru voi și pentru societate… nu rahaturi de presă și alte bazaconii. Cei care nu vor să mai stea pe pagina mea… există un buton de unfollow… apăsați pe el, vă rog.

Cei care sunt interesați de ce fac eu pe partea profesională, să rămână, dacă vor, iar dacă nu vor, același buton vă stă la dispoziție. Multzamos”, a fost mesajul pe care George Burcea l-a avut pentru fanii de pe Instagram.

Actorul George Burea, soțul cântăreței Andreea Bălan, este cercetat penal, după ce a fost prins de polițiști drogat la volan, au declarat, pentru Libertatea surse judiciare.

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat, într-un comunicat de presă, că pe 21 februarie, în jurul orelor 10.00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. ”Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive.

Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină”, a informat IPJ Ilfov.

