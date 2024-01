Duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor urmări o ediție cu totul specială a emisiunii iUmor, în cadrul căreia mai mulți invitați speciali au venit să ofere Previziunile Anului 2024.

Michael Jackson și Gică Petrescu, impersonaţi de George Tănase și Ionuț Rusu, au oferit un show de zile mari pe scena emisiunii de umor: „Mi-a plăcut coregrafia foarte mult, a fost un număr original!”, a exclamat Delia, vizibil încântată de momentul celor doi comedianți.

În cadrul ediției Previziunile Anului 2024, cele mai picante vești despre noul an vor fi oferite de Romică Țociu și Cornel Palade, Remus Ionescu, Anamaria Prodan, Doina Teodoru, Ionuț Rusu și George Tănase, Mădălina și Dan Badea, Nick Bodea și Radu Pietreanu.

Ce momente au pregătit invitații, care sunt categoriile acestei ediții speciale iUmor și cum au reacționat cei patru jurați la aflarea celor mai picante previziuni, telespectatorii vor descoperi urmărind ediția specială iUmor, difuzată duminica aceasta, începând cu ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

George Tănase și Ionuț Rusu au participat împreună la America Express

În ediția de miercuri, 15 noiembrie 2023, Ionuț Rusu și George Tănase au fost eliminați de la America Express – Drumul Soarelui, după ce au ajuns ultimii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă. Cei doi actori de comedie au luptat împotriva a două echipe, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, dar și Ada Galeș și Antoneta Galeș.

Cei doi concurenți au fost impresionați de reacția neașteptată a colegilor de competiție la aflarea veștii că sunt eliminați de la America Express, sezonul 6. Toți au așteptat cu mari emoții să vadă culoarea totemului, care, din păcate, a fost roșie.

„Îmi e atât de greu acum, pentru că energia pe care mi-au transmis-o când au venit la mine nu se compară cu nimic din ce am simțit până acum de la ei. Au venit cu chef și energie. Îmi doresc din tot sufletul să poată continua cursa pentru ei!”, a spus Irina Fodor.

Cei doi actori de comedie și-ar mai fi dorit să rămână în competiție, însă nu au reușit să ajungă în timp util la Irina Fodor. Ionuț Rusu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre experiența de la America Express – Drumul Soarelui.

„Mulțumim că ne-ați suportat stângăciile și tot ce am scos pe gură în emisiunea asta! Cu toate că așteptările probabil au fost mai mari, suntem doi aerieni cu intenții bune. Am învățat o mulțime de lucruri în experiența asta și suntem recunoscători că am avut această oportunitate unică. Gracias vouă în primul rând pentru că ne-ați urmărit, gracias echipei America Express România și gracias colegilor alături care am străbătut continentul (mă rog, două țări… una jumate, nu mai mint)! P.S. Am început să fim mai bărbați după, alaltăieri am pus antigel în mașini”, a scris Ionuț Rusu, pe Instagram.

