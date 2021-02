Georgiana Lupu de la „Survivor România” s-a întors în România, după ce a fost eliminată. Primele declarații făcute de Faimoasă. „Mă provoca foarte mult”

„Îmi era foarte dor, mă bucur că a ieșit Republica Dominicană de pe listă. Îmi era frică să nu stau în carantină, pentru că vreau să ies, să mă plimb. Practic am intrat în civilizație. Când m-am dat jos din avion și am văzut ce frig e afară, am rămas șocată.

Telefonul și mâncarea mi-au lipsit. Și prietenii, sigur, pentru că erau persoane pe care nu le cunoșteam și erau tensiuni.

Musty mă provoca foarte mult în spatele camerelor, știa că eu am problema asta cu tatăl meu și că vreau să îl caut și mă provoca, începea să spună tot felul de jigniri la adresa mea și nu suportam, adică l-am simțit că mă dă la o parte și că nu mă suportă și i-am spus.

Nu înțelegeam ce are cu mine, că nu i-am făcut nimic. Nu e ca și cum aveam ceva cu el, el avea ceva cu mine.

Mă vorbea pe la spate. Am simțit că nu este corect, că am multe de arătat și m-am rugat lui Dumnezeu în fiecare zi, și m-a ajutat și tocmai la Faimoși în echipă.

Mi-am dorit foarte, foarte mult, i-am simpatizat de la încept. Unii dintre ei au caractere deosebite”, a declarat Georgiana, potrivit Wowbiz.

„Mi-a plăcut de alți doi băieți de la Survivor”

„Jador îmi place cum cântă, este un cântăreț de manele foarte bun. Într-adevăr acolo sunt tensiuni foarte, foarte mari, iar nervii sunt la toată lumea.

Nu are nicio treabă Jador, mie mi-a plăcut de alți doi băieți de la Survivor, dar nu pot să dau nume acum. Unul fizic și unul la caracter, dar Jador nu e tiparul meu, nu are ce trebuie să aibă un bărbat pentru mine.

Nu a fost alegerea mea să plec de la «Survivor România», eu îmi doream să mai rămân, dar, din păcate, drumul a fost foarte scurt pentru mine. Puteam să ajung, cine știe, în finală, dar trebuia să avansez frumos.

Kilogramele și-au spus cuvântul. Mă bucur că v-a plăcut de mine”, a declarat Georgiana la aeroport, după ce s-a întors din Republica Dominicană.

Citeşte şi:

Șeful Poliției Dâmbovița, acuzat că a sărit rândul la vaccinare: ”Nu a fost nimic ilegal. Am trecut pe la centru și, într-o zi, rămăseseră una sau două doze”

REPORTAJ în orașul unde firmele de pompe funebre nu-și mai pot expune marfa afară: „Piața centrală era ca un fel de cimitir”

Cum poți câștiga 11.000 de euro pe lună, la stat. Cazul Elenei Petrașcu, formată de PSD, preluată de PNL și adusă acum de Cîțu la Guvern

PARTENERI - GSP.RO Poveste genială cu Ionuț Luțu: „După 7 ore pe drum a zis că se duce la toaletă... Nu exagerez cu nimic, a fost căutat zile întregi!”

Playtech.ro Moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra

Observatornews.ro Denis a murit la doar 21 de ani, într-un accident cumplit. Băiatul a fost aruncat din maşină după un impact înfiorător, în Italia

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2021. Peștii se îngrijorează de aspecte legate de imaginea lor în ochii celor din jur

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat într-o mare țară după ce peste 2 milioane de persoane au fost vaccinate. Anunțul autorităților

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre pachetele low cost la ski (Publicitate)