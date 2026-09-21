Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mai mulți ani un cuplu. Au împreună trei băieți și una dintre cele mai admirate căsnicii. În cadrul unui interviu, actrița a declarat că la începutul relației cu Radu, era geloasă pe o tânără, care a mers în aceeași deplasare cu soțul ei. Ea a dezvăluit ce i-a făcut acestuia în timp ce dormea.

Adela Popescu, geloasă pe o tânără

Adela Popescu și-a amintit de un episod de la începutul poveștii de dragoste cu Radu Vâlcan, când gelozia a făcut-o să recurgă la o metodă pe care astăzi o privește cu mult umor. La începutul relației cu Radu Vâlcan, Adela Popescu a avut o perioadă în care era geloasă pe o tânără care fusese în aceeași deplasare cu partenerul ei.

„Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă. Radu vorbește în somn. Eu știam de la mine, de la Șușani, că dacă atunci când doarme îl ții de degetul mic de la picior și pui întrebări, răspunde singur”, a povestit Adela Popescu.

„Seri întregi am încercat. Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic. Dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă”, a mai spus Adela Popescu, potrivit Click.

Ce spune Radu Vâlcan despre căsnicia cu Adela Popescu

Povestea de dragoste dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu rămâne una dintre cele mai solide din showbizul autohton. Prezentatorul TV a vorbit deschis despre regulile nescrise ale căsniciei lor, dar și despre modul în care gestionează stările de oboseală și momentele în care apar neînțelegeri.

„Îmi place să cred că suntem foarte echilibrați și că, de fiecare dată când apar mici scântei, se sting la fel de repede. Fiecare dintre noi lasă în mod egal și nu ținem vreun scor asupra acestui lucru.