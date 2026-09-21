Imagini adorabile cu fiica Elenei Udrea. Eva a împlinit 8 ani și a avut un tort spectaculos

Fiica Elenei Udrea a împlinit 8 ani, iar fostul ministru a marcat aniversarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit despre legătura cu fiica sa, despre timpul petrecut împreună și despre dorințele pe care le are pentru Eva.

Elena Udrea a marcat aniversarea fiicei sale printr-un mesaj dedicat Evei. Fetița a împlinit 8 ani, iar mama sa a vorbit despre schimbările pe care le-a observat la copil și despre timpul petrecut împreună în ultima perioadă.

Pentru Elena Udrea, ultimul an a fost unul în care a avut ocazia să se bucure de mai multe momente alături de fiica sa. În mesajul publicat online, fostul ministru a vorbit atât despre realizările importante ale Evei, cât și despre momentele simple din viața de zi cu zi.

Mesajul a început cu o declarație de dragoste adresată fetiței. „Iubirea mea, Eva! Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!”

Cum își descrie Elena Udrea fiica

Elena Udrea a descris-o pe Eva prin mai multe trăsături pe care spune că le observă pe măsură ce aceasta crește. Fostul ministru a vorbit despre veselia, curajul și sensibilitatea fiicei sale.

„Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și cu o lumină a ta pe care nimeni și nimic nu o poate stinge.”

În mesajul său, Elena Udrea i-a transmis Evei și câteva gânduri pentru anii care urmează. Printre acestea se numără dorința ca fiica sa să își păstreze curiozitatea, bunătatea și curajul de a rămâne ea însăși.

Elena Udrea îi promite fiicei că îi va fi alături

Un alt pasaj al mesajului este dedicat relației dintre mamă și fiică. Elena Udrea spune că își dorește să îi ofere Evei sprijin atunci când va avea nevoie, dar și libertatea de a-și urma propriul drum.

„Iar eu îți promit să fiu lângă tine, să te țin de mână când vei avea nevoie și să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura”.

Prin aceste cuvinte, fostul ministru vorbește despre dorința de a fi aproape de fiica sa, fără să îi limiteze independența pe măsură ce aceasta va crește.

„Tu ești darul cel mai minunat”

La finalul mesajului, Elena Udrea a vorbit despre locul pe care îl ocupă Eva în viața sa și despre anii pe care îi vor avea în continuare împreună.