Romina Gingașu a reușit să atragă atenția în aceste zile, după ce a decis să își șteargă aproape toate pozele de pe contul ei de Instagram, inclusiv acelea în care apărea alături de Piero Ferrari, soțul ei.

Inițial, în mediul online, fanii s-au grăbit să vorbească despre faptul că în căsnicia Rominei Gingașu cu Piero Ferrari ar fi unele probleme și acesta ar fi motivul pentru care vedeta a șters aproape toate pozele de pe Instagram.

Însă românca a dezvăluit apoi că nu este nicio problemă în mariajul ei și că în curând va sărbători 10 ani alături de partenerul ei de viață.

Romina Gingașu a șters aproape toate pozele de pe Instagram

„Între mine și Piero, totul este foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și avem nevoie de liniște. Eu nu pot să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă pentru a o face în mod corect, pentru a avea parte de o mică vacanță, pentru că în ultimii doi ani nu am avut vacanțe. Suntem bine, sărbătorim 10 ani, totul e OK. Pe partea cealaltă, am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă, să-mi termin biroul de la Bruxelles, să studiez ceea ce-mi place și să am proiecte mai mari și mai importante.

Mi-am schimbat numele pe Instagram în noiembrie, pentru că eram în niște grupuri ciudate, dar nu mai pot să-l schimb la loc și am decis să fac o tranziție a Instagramului, dar nu înseamnă că am ceva în viața personală. Soțul meu e lângă mine și suntem mai puternici decât înainte”, a spus Romina Gingașu pe Instagram la story.

Potrivit jurnaliștilor de la Digi Sport, pe lângă deciziile luate despre noua casă și biroul de la Bruxelles, soția lui Piero Ferrari pregătește și o carte, „I was a target” („Am fost o țintă”), în care vorbește despre o persoană care a urmărit-o timp de mai mulți ani.

„Am fost ținta unui psihopat”

„Lucrez și la cartea mea, care se va numi «I was a target» («Am fost o țintă»), pentru că am fost ținta unui psihopat, care, în loc să se pună la masă cu mine și să discute lucrul pe care i l-am cerut de multe ori, a preferat o bătălie care a durat patru ani și din care eu nu aveam nimic de câștigat.

El s-a luptat cu el, ca să dovedească nu știu ce, pentru că astăzi își vinde mașinile. Să-mi faci rău mie și soțului meu patru ani și după să-ți vinzi mașinile, mi se pare că te-ai luptat singur, ai pierdut bătălia. Nu înțeleg de ce a trebuit să-mi faci rău mie și familiei mele.

Totul va fi într-o carte, documentat, inclusiv mașini cu care am fost urmărită în București, oameni pe care i-a plătit, de la miniștri până la... A făcut evaziune fiscală 15 ani! Criminali în 2026 nu sunt doar cei din pușcării. Sunt foarte mulți oameni la costum care au făcut evaziune, din cauza lor nu am avut spitale, școli și autostrăzi.