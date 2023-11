„Am sărbătorit 15 ani de la căsătoria noastră cu o călătorie frumoasă la Milano. Am fost la Teatro alla Scala, unde Tudor a fost fermecat de montarea Micul Prinț. Superb moment. Am ajuns apoi la Santa Maria delle Grazie, unde se află Cină cea de Taină. Au fost câteva zile petrecute în 3 în care ne-am reconectat și ne-am bucurat de timp de calitate”, mărturisește vedeta Prima TV.

„Am fost la redacția Vogue & Vanity Fair Italia, unde Oana a dat un interviu despre lumea cosmeticii și am fost serviți cu cel mai gustos panettone din lume , făcut chiar de o româncă sub brandul Vogue”, a povestit Cristi Brancu pentru Fanatik.

Cristi Brancu a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de Oana Turcu. „E o senzație unică în viața mea. Am simțit o emoție uriașă. Practic, noi ne-am văzut prima oară în seara în care ea a venit invitată în emisiunea mea de la Antena 2.

Vorbisem la telefon, mai mult prin mesaje. A fost o clipă în acea zi, două cuvinte, din care am înțeles că fata pe care o văzusem în presă cu câteva zile înainte și care îmi plăcea se gândea cu drag la mine.

De obicei, nu așteptăm invitații în pragul ușii studioului, la capătul de sus al unei scări mari. Ea a venit și a trecut pe lângă mine fără să îmi spună nimic. A fost un declic. A existat. În minutele în care am vorbit în direct în emisiunea Agentul VIP, amândoi am știut că vom fi mereu împreună”, a mai spus Cristi Brancu.

„Durează atunci când cauți să spui ce își dorește celălalt mai presus decât dorințele tale, când cauți în fiecare zi să îl faci fericit. Când faci orice să existe înțelegere, tandrețe, când aveți subiecte comune și lupte comune. Sau când îl faci să se simtă prețios, răsfățat, vei primi totul în schimb și nimic nu se va pierde.

Noi nu ne certăm. Dacă unul are o anume părere, celălalt știe să i-o respecte. Nu ne-am dat niciodată motive de ceartă”, a mai adăugat prezentatorul TV.