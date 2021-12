Oamenii l-au îndrăgit pe State Potcovaru și milioane de români au stat cu sufletul la gură la fiecare episod, ca să-l vadă pe Gheorghe Visu și pe soția sa din serial, Flăcărica, interpretată de Carmen Tănase. Actorul a dat viață acestui personaj, iar 4 ani și-a dedicat timpul, sănătatea și pasiunea pentru serialul fenomen „Inimă de țigan”. La 11 ani de la terminarea filmărilor, Gheorghe Visu a vorbit cu mare drag despre State, personajul care i-a schimbat viața.

„Cea mai frumoasă perioadă a vieții mele de actor este acolo din multe puncte de vedere. Eu acolo m-am jucat pe mine. Eu ce fac acolo, făceam acasă de mult cu prietenii. Acolo e viața mea particulară. Acolo e felul meu de a mă distra. Impulsul mi-a fost dat de regizorul Iura Luncașu și 70% din improvizații vin de la el”, povestește cu nostalgie actorul într-un interviu pentru PRO TV.

Gheorghe Visu mărturisește că nu mai folosește replicile lui State, însă i-au rămas în vocabular câteva expresii precum „mămica mea” și „Cristoșel”.

„În afară de partea materială, e foarte plăcut să vezi că te salută cineva în supermarket. Am căpătat o anumită încredere în mine, în felul meu de face comedie”, a declarat în interviu Gheorghe Visu.

Actorul crede că s-a născut sub o stea norocoasă, deși nu a încetat nicio clipă pentru a munci pentru a deveni un bun actor. Visul lui din adolescență nu a fost acesta. Gheorghe Visu a copilărit în București, mai exact în Drumul Taberei, apoi în Giulești. Actorul mai are un frate, iar amândoi sunt botezați de două ori. El nu-și mai aduce aminte când a devenit actor, însă dragostea pentru muzică a fost prima. Gheorghe Visu cânta la violoncel piese după Nicu Alifantis.

„Am avut două copilării. Nu aveam gașcă. O copilărie în care mă uitam cu un pic de invidie la niște vecini care spuneau că învață două limbi la școală, pentru că era cartier evreiesc. Copilăria mea adevărată a început când ne-am mutat în Giulești. (…) Mă făceam simpatic și profesorilor, dar nu am fost niciodată un rebel în adevăratul sens al cuvântului. În clasa a XII-a a avut o perioadă în care am zis că nu am nicio zi de chiul, nu am nicio corigență și am început să nu mai merg la școală. Toate astea până într-o zi când mama a venit mai devreme acasă. A fost ultima dată când mama mi-a mai dat o palmă. Aveam preaviz de exmatriculare. A fost prima mea discuție serioasă cu mama”, a povestit actorul.

Lui Gheorghe Visu nu-i place să vorbească despre viața personală

Gheorghe Visu iubește scena, să fie în lumina reflectoarelor, însă acesta refuză să vorbească despre viața lui personală. El a fost mereu foarte discret și și-a ținut soția și fiica departe de ochii curioșilor. Partenera lui a fost cea care l-a sprijinit necondiționat și îl ajuta chiar și atunci când repeta textele pentru teatru sau film.

„Nu îmi place să vorbesc despre mine, despre ce simt eu. Îmi place să trăiesc alte povești. Nu mai țin minte cum m-am apucat de actorie. Știu cum am ajuns să o fac. Îmi place să trăiesc poveștile altora. Îmi place să vorbesc despre meseria mea cu drag. (…) Mă face fericit când îmi dau seama că știu textul. În ultima vreme am spaima că nu învăț textul. Am regrete, chiar profesionale și sunt destul de multe. Eram destul de plin de sine când aveam 30 de ani și îmi pare rău că nu am fost atunci maleabil. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș vrea să termin liceul de muzică, măcar. Îmi plăcea să desenez, chiar și acum mai desenez”, a spus Gheorghe Visu în interviul pentru emisiunea lui Cătălin Măruță.

