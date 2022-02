Anamaria Prodan a declarat în repetate rânduri că ea este cea care l-a ajutat pe Laurențiu Reghecampf în cariera sa, iar ea era cea care aducea banii în casă. „Nu m-a deranjat cu nimic. Ea poate să declare ce vrea, dar nu poate să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva milioane de euro, pe contracte, adică nu vorbesc că vreau luna de pe cer. Eu spun ce am câștigat, pentru că am plătit taxe, am contracte. Nu m-a dus nicăieri ea. E normal ca într-o familie să te ajuți. E urât când spune lucrul ăsta, pentru că și ea datorită mie a cunoscuți foarte mulți fotbaliști. Nu e adevărat că ea m-a pus antrenor la Steaua. Poate să iasă Gigi și să spună Gigi. Dacă eu nu aveam valoare? Ea jignește că vrea. O face intenționat”, a fost răspunsul lui Laurențiu Reghecampf, după ce soția sa a declarat de fiecare dată că ea a fost cea care a făcut bani și că datorită ei a fost pus antrenor la Steaua.

Gigi Becali a intervenit, după declarațiile făcute de antrenorul de la Universitatea Craiova. Latifunfiarul din Pipera i-a dat dreptate lui Laurențiu Reghecampf în această privință și spune că nu a avut niciun aport Anamaria Prodan în venirea soțului ei ca antrenor.

„Orice antrenor care a venit la FCSB s-a pus el. Nimeni niciodată nu m-a influențat să pun vreun antrenor, în niciun caz pe Laurențiu Reghecampf. Nici Meme măcar nu mă poate influența să iau un antrenor. Niciodată în viața lui n-a încercat. Cu atât mai puțin Anamaria”, a declarat Gigi Becali la PRO X, relatează Fanatik. Laurențiu Reghecampf a fost antrenor la Steaua din 2012 până în 2014 și din 2015 până în 2017.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gigi Becali a mai declarat că nu a avut-o niciodată la suflet pe Anamaria Prodan, deși la un moment au fost chiar în relații foarte bune.

„Anamaria știe să se bage pe sub pielea oamenilor. Dar ea strică. Călca vreodată la mine la palat? Râdeam, glumeam. Zicea că mă uitam la ea. Putea să fie și Brigitte Bardot. Nu am iubit-o.

Iubesc numai femei care sunt cu Hristos, călugărițe, dar nu orice femeie. Numai care mă împărtășesc cu ea în Hristos. O simpatizam doar, dar ea a stricat tot! Nu a avut niciun fel de aport, pentru că pe Reghe voiam să îl iau eu”, a mai spus Becali.

Pe de altă parte, latifundiarul din Pipera susține că l-ar fi lăsat pe Laurențiu Reghecampf să plece la Al Hilal fără să respecte clauza contractuală. „A negociat ea clauza că în loc de un milion a dat 800.000 de euro. Câți bani vrei să-ți dau ca să mi-l dai pe Reghe? Așa a spus. Puteam să iau 2-300.000 de euro, dar i-am zis că nu mai vreau niciun ban, că am făcut atâtea cu el. Avea clauză de un milion”.

Laurențiu Reghecampf: „Am câștigat peste două milioane de euro”

Antrenorul de la Universitatea Craiova a recunoscut că a făcut foarte mulți bani când a fost la Steaua, însă a fost nevoit să îi plătească și lui Gigi Becali o parte ca să poată pleca în Arabia Saudită. Din acest punct de vedere, patronul de la FCSB îl contrazice pe Reghe și spune că l-a lăsat să plece liber.

„Eu la Steaua, după ce am obținut o calificare în Champions League, am luat 1,5 milioane de euro. Erau foarte mulți bani. Am avut salariu, în primul an, 20.000 de euro pe lună. În al doilea am avut 25.000 de euro. Am câștigat din bonsuri aproape 1 milion de euro. Banii i-am dat înapoi lui Gigi când m-am transferat în Arabia Saudită, la Al Hilal. Aveam clauză și am dat 800.000 de euro ca să pot rupe contractul. Dar am făcut-o cu drag.

Aveam un contract pe care trebuia să-l țin, dar am plătit și am plecat. Am câștigat foarte mulți bani acolo. Eu am făcut foarte mulți bani în România. La Steaua am făcut mulți bani. Am câștigat peste două milioane de euro”, a mai spus Laurențiu Reghecampf, în podcastul lui Cătălin Măruță.

GSP.RO Poza cu Anamaria Prodan care l-a deranjat pe șeicul lui Reghecampf: "Roag-o să nu mai facă". Ce i-a răspuns impresara

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro "Mă fac de râs, dar să vadă lumea ce te aşteaptă când vrei să faci o surpriză soţiei". Un şofer din Oradea, live pe Facebook, după ce şi-a surprins partenera cu amantul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2022. Scorpionii sunt capabili să ia decizii dure, dar ar fi bine să se întrebe dacă vor face față lor

Știrileprotv.ro „Nu vă e rușine să nu-i trimiteți porția lui de mâncare?” Vorbe grele la Survivor, după ce doi concurenți au fost trimiși în exil

Telekomsport Gigi Becali, prima reacţie după ce Anamaria Prodan a sugerat că patronul FCSB ar fi fost îndrăgostit de ea

PUBLICITATE Experții au făcut teste pentru a vedea cum se propagă focul și-au găsit soluții pentru prevenirea incendiilor