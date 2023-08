„Chefi la cuțite” sezonul 11 a fost ultima emisiune prezentată de Gina Pistol la Antena 1. Prezentatoarea a decis să ia o pauză de la televiziune, pentru că se simțea extrem de obosită și își dorea să petreacă mai mult timp cu fiica ei, Josephine. Se pare că soția lui Smiley nu poate sta prea mult departe de televiziune, pentru că acum își dorește să se întoarcă pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!”, a precizat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Vedeta a devenit mamă în urmă cu doi ani și a mărturisit că simțea nevoia de o pauză de la televiziune, pentru că nu mai avea energia dinainte și și-a dorit să își încarce bateriile pentru a reveni plină de entuziasm și voie bună.

„Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”

„Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”

Gina Pistol mărturisește că își dorește să revină pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte. Momentan, ea a fost înlocuită la „Chefi la cuțite” și „America Express” de Irina Fodor. „Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”, a spus soția lui Smiley pentru sursa mai sus-menționată.

„Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”

Prezentatoarea a decis să aibă răbdare și să lase lucrurile să meargă de la sine, astfel că nu se grăbește să revină în televiziune decât dacă va primi o propunere de nerefuzat. „Va trebui să avem răbdare, să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt. Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”, adaugă ea cu modestie.

Gina Pistol a avut ultima apariție la TV pe 20 iunie, atunci când a avut loc finala de la „Chefi la cuțite”, sezon 11. A fost ultima ediție a show-ului culinar de la Antena 1 prezentată de Gina Pistol. Pentru ultima apariție în calitate de gazdă a acestei emisiuni, prezentatoarea a avut o apariție foarte elegantă.

