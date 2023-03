După o colaborare de 7 ani cu Antena 1, Gina Pistol a decis să pună pe pauză o perioadă proiectele pe care le are. Iubita lui Smiley a spus atunci că vrea să se retragă de pe micul ecran pentru a-și petrece mai mult timp cu fiica ei, Josephine. În urma plecării sale, mulți au crezut că prezentatoarea va semna un nou contract cu PRO TV, acolo unde lucrează și partenerul ei.

Gina Pistol neagă că ar pleca la PRO TV și spune că momentan va lipsi de pe micul ecran. Vedeta va reveni în televiziune când va simți că este momentul, însă acum vrea să se bucure de fiecare moment alături de Josephine.

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destul de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineînțeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru Click!

Gina Pistol s-a retras din televiziune pentru a se dedica familiei

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine. Astfel, sezonul 11 „Chefi la cuțite”, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine, acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”

