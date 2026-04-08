Inițial, Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie internat din spital la finalul săptămânii trecute, însă i s-a făcut din nou rău, iar șansele de supraviețuire au scăzut de la o zi la alta.

Giovanni Becali a dezvăluit în emisiunea lui Dan Capatos că a vorbit cu Mircea Lucescu după ce acestuia i s-a făcut rău la antrenamentul care a avut loc înaintea meciului amical Slovacia – România, iar în unul dintre mesaje fostul impresar i-a scris „Capul sus”.

„Nu a avut nicio clipă intenția de a se retrage, voia să antreneze, voia să termine mandatul indiferent de situație. Dacă aș fi fost în locul Federației, făceam o întâlnire cu familia și spuneam că sănătatea lui e mai importantă.

La meciul cu Turcia era puțin palid, eu îl cunosc de 60 de ani și mi-am dat seama imediat. Era optimist, spunea că duce treaba până la capăt și nimeni nu s-a gândit că se poate întâmpla asta. I-am spus «Capul sus» când era la spital și mi-a răspuns după două ore, încă avea putere să comunice. După 80 de ani se poate întâmpla orice, dar poate dacă se retrăgea mai devreme, mai trăia câțiva ani”, a spus Giovanni Becali.

În emisiunea de la Cancan, fostul impresar a afirmat și că în ultimele zile nu a mai putut lua deloc legătura cu Mircea Lucescu, iar cel care l-a ținut la curent cu situația fostului antrenor a fost Ovidiu Ioanițoaia, celebrul jurnalist care este director la Gazeta Sporturilor.

„Am vorbit cu el prin mesaje, dar în ultimele zile n-a mai putut. De la ultima internare n-a mai răspuns la mesajele mele. Dar am avut legătură cu Ovidiu Ioanițoaia tot timpul și el avea în permanență vești despre situația de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Mi-a spus că în două zile maximum se duce. Am vorbit azi și mi-a spus că până mâine nu mai are nicio șansă. Se chemaseră doctori, a venit unul și din Franța, i-au făcut dimineață niște analize, dar rezultatul a fost același”, a încheiat Giovanni Becali.

