Vedeta circulă zilnic cu mașina personală, însă sâmbătă, 11 iunie, a făcut o excepție și a renunțat la ea. Și-a plimbat băiețelul, pe Zian, cu trenul, apoi cu metroul și apoi cu tramvaiul. Alături de ei a fost și Andrei Neacșu, soțul vedetei. Dintre ei trei, cel mai bucuros de această experiență a fost fiul.

Totodată, prezentatoarea a remarcat cât de rapid a călătorit cu mijloacele de transport în comun. „Am trăit o super experiența ieri, a fost ziua în care ne-am plimbat prin tot orașul cu mijloacele de transport în comun.

Pe lângă faptul că am petrecut timpul împreună într-un mod inedit și super distractiv, mi-am dat seama cât de repede am ajuns dintr-un capăt în celălalt al Bucureștiului fără stres, fără nervii din trafic… ?? Voi cum v-ați petrecut ziua?”, și-a întrebat fanii vedeta. Ea a postat și câteva imagini din mijloacele de transport, Zian are în toate zâmbetul pe buze, semn că s-a bucurat de această experiență.

Ilinca Vandici, mândră tare de familia ei

În anul 2017, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit. Decizia au luat-o la doar câteva luni de relație, după ce Zian, fiul lor, a venit pe lume. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”, e împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. E una dintre cele mai apreciate personalități publice. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a fost întrebată pentru ce este invidiată. Atunci, ea a povestit: „Tot, tot. Cariera mea, familia mea, corpul meu. Tot. Absolut tot. Crezi că mie îmi vine ușor să mă duc, o dată la două zile, la sală? Poate sunt obosită, poate nu am chef. Trag de mine și muncesc. Astfel am ajuns la forma la care sunt astăzi. Crezi că mie mi-e ușor să reușesc, în permanență, să creez un echilibru între cariera mea, între viața mea de familie, pentru că Zian are nevoi. Pe lângă nevoile lui, eu vreau să îi dau mai mult decât am primit eu.

Pe lângă asta mai e și Andrei, pe care eu nu-l uit niciodată. Prima oară în viața mea a fost Andrei. Indiferent ce s-ar întâmpla, el rămâne pe primul loc în viața mea. Noi doi împreună facem un cuplu pentru copilul nostru. Zian nu îi va lua locul și nu i-l va lua niciodată. Andrei este pe primul loc în viața mea. Orele pe care le petrec la filmări, evenimentele pe care le am, joburile extra-televiziune, businessul meu online, toate necesită timp. La un moment dat simt că fiecare vrea câte o bucățică din mine și simt că efectiv mă sfâșii și mă rup în bucăți. Și sunt perioade din an în care simt asta, ajung la un stadiu de oboseală extenuantă”, a declarat vedeta la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

