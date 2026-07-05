Etapa din capitala Italiei a reunit la start 42 de modele Rally2 de ultimă generație și piloți de top precum Roberto Dapra, Andrea Crugnola, Nikolay Griazin și Teemu Sunninen.

După un start excelent în superspeciala din jurul Colosseumului, Tempestini a coborât până pe locul 22 și a fost aproape de o ieșire în decor, însă a reușit să salveze situația în ultimul moment. Campionul român a luptat apoi pentru a reveni în clasament, iar la finalul raliului s-a clasat pe locul 13, cu timpul total de 2:01:43,7.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Foto: MRF Team Facebook

„A fost un raliu dur, plin de provocări, așa cum mă așteptam. Căldura infernală și probele dificile sunt mereu principalele provocări aici. Am avut și o situație la limită, dar la final suntem mulțumiți. Cred, totuși, că puteam obține mai mult”, a declarat Tempestini la final.

Datorită punctelor acumulate, clujeanul de la Napoca Rally Academy și-a ajutat echipa din Campionatul European, MRF Tyres, să își păstreze prima poziție în clasamentul continental. Astfel, MRF Tyres are 89 de puncte, în timp ce ocupanta locului secund, Motorsport Ireland Rally Academy, a acumulat 56 de puncte.

În clasamentul final al Rally di Roma Capitale s-au mai regăsit Andrei Gîrtofan (locul 26), Reis Suliman (46) și Alexandra Teslovan (58). Aflat și el la start, Ciprian Lupu a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme tehnice, chiar înaintea primei probe speciale.

În acest moment, Simone Tempestini ocupă locul 12 în clasamentul general FIA ERC Open, cu 21 de puncte, fiind singurul pilot român prezent în ierarhie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE