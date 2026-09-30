Imagini adorabile cu fetițele Laurei Cosoi. Tabloul complet de familie

Laura Cosoi vorbește, într-un interviu pentru revista VIVA!, despre maternitate și despre viața alături de cele cinci fiice ale sale. Nina, cea mai mică dintre copii, a venit pe lume natural, cu 4.400 de grame și 55 de centimetri, iar actrița povestește cum a trăit momentul în care și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe.

Laura Cosoi apare pe coperta ediției din octombrie a revistei VIVA!, alături de cele cinci fiice ale sale: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Imaginile surprind momente de apropiere între mamă și copii, iar actrița a vorbit deschis despre provocările și bucuriile unei familii numeroase.

Venirea pe lume a Ninei a schimbat din nou ritmul familiei formate din Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean. Mezina s-a făcut remarcată încă de la naștere: a venit pe lume natural, cu o greutate de 4.400 de grame și o lungime de 55 de centimetri.

Pentru Laura Cosoi, însă, faptul că a trecut deja prin patru nașteri nu a făcut ca întâlnirea cu cel de-al cincilea copil să fie mai puțin emoționantă.

„La al cincilea copil, mirarea aceea este la fel de mare”

Întrebată cum a fost momentul în care și-a strâns fiica în brațe după naștere, actrița a vorbit despre emoțiile și temerile pe care le-a avut, în special pentru că știa că urma să nască un copil de dimensiuni mari.

„Faptul că mai născusem de patru ori nu făcea întâlnirea cu Nina mai puțin emoționantă. Aveam experiență, dar aveam și temeri, mai ales știind că este un bebeluș mare. Am născut natural și de această dată, iar alături de mine a fost doctorul Silviu Iștoc, un medic cu care am comunicat foarte bine și care a înțeles perfect ce îmi doream. Pentru mine a contat enorm să mă simt ascultată, să pot pune întrebări și să am încredere în omul care mă însoțea în acest moment.”

Laura Cosoi spune că momentul întâlnirii cu Nina a venit după o perioadă în care și-a imaginat cum va fi să își cunoască fiica.

„Când am strâns-o în brațe, am simțit o ușurare imensă. Până atunci o simțisem în mine, îi așteptasem venirea, încercasem să mi-o imaginez. Dintr-odată era acolo, cu cele 4.400 de grame și 55 de centimetri ai ei. La al cincilea copil, mirarea aceea este la fel de mare.”

Cum vede Laura Cosoi familia cu cinci copii

Actrița a fost întrebată și dacă și-a imaginat dintotdeauna că va avea o familie numeroasă sau dacă a ajuns treptat în această situație. Laura Cosoi spune că, privind acum familia, nu se concentrează asupra numărului de copii, ci asupra personalității și locului fiecăreia dintre fiice.

„Când mă uit acum la noi, văd în primul rând cinci copii pe care îi iubesc, fiecare cu locul ei. Numărul este ceea ce se observă din exterior. Din interior, sunt Rita, Vera, Lara, Aida și Nina.”

Pentru actriță, fiecare copil a schimbat dinamica familiei și a adus o nouă relație. „Fiecare venire pe lume a făcut loc unei relații noi și unei alte versiuni a familiei noastre. Mă emoționează casa aceasta plină și gândul la viața pe care o vor avea împreună. În bucuria aceasta de a le crește și de a ne descoperi unii pe ceilalți se află, cred, răspunsul cel mai apropiat de ceea ce simt.”

Nina, cea mai mică dintre surori

Odată cu nașterea Ninei, familia Laurei Cosoi și a lui Cosmin Curticăpean a ajuns la cinci copii. Mezina se alătură surorilor sale mai mari, Rita, Vera, Lara și Aida.

Pentru Laura, viața într-o familie numeroasă vine cu schimbări constante, dar și cu ocazia de a-și vedea copiii crescând împreună.