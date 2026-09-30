Noul preț de lichidare al combinatului Liberty Galați a fost stabilit la 182 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mic decât evaluarea inițială. Plata restanțelor salariale neachitate din luna mai rămâne condiționată de încasarea avansului dintr-o eventuală tranzacție.

Valoarea combinatului Liberty Galați a scăzut la 182 de milioane de euro

Valoarea combinatului Liberty Galați, aflat într-o situație economică dificilă, a scăzut dramatic, potrivit unei noi evaluări realizate de Darian DRS. În prezent, prețul de lichidare este estimat la doar 182 de milioane de euro, comparativ cu 538 de milioane de euro, valoarea stabilită anterior, pe 28 februarie 2025, înainte de declanșarea procedurii de concordat preventiv.

Această valoare ar putea constitui un reper pentru creditorii principali în cazul unei vânzări directe, transmite News.ro.

Conform datelor incluse în planul de restructurare publicat în 2025, patrimoniul combinatului era evaluat la 4,52 miliarde de lei (904 milioane de euro), iar valoarea lichidării la 2,69 miliarde de lei (538 milioane de euro). De atunci, o parte din stocuri a fost vândută, iar anumite mijloace de producție s-au degradat, contribuind la scăderea drastică a valorii actuale.

„Motivele sunt detaliate de evaluator și țin de starea activelor, perioada de lipsă de activitate, costurile inerente aferente repornirii și retehnologizării. Este aprecierea evaluatorului, un aspect pe care noi nu am intervenit și nu intervenim”, a explicat Paul Dieter Cîrlănaru, director general al CITR, pentru News.ro.

Cîrlănaru a subliniat că această evaluare este doar un punct de reper și nu un preț de pornire pentru negocieri. „Evaluarea este doar o referință, decizia este a creditorilor. În momentul de față, nu există stabilit un preț de pornire a negocierilor, acest preț urmează a fi stabilit de creditori. Dar ei au acest punct de referință, de 182 de milioane de euro, conform ultimei evaluări”, a adăugat acesta.

Creditorii principali decid soarta combinatului

Principalii creditori ai Liberty Galați, Exim Banca Românească și ANAF, au de recuperat peste 450 de milioane de euro și dețin controlul decizional asupra procesului de vânzare. Discuții privind strategia de valorificare a activelor au avut loc în cadrul Comitetului interministerial pe 16 și 22 septembrie.

În prezent, nu există un preț minim sau maxim convenit pentru pornirea negocierilor, iar creditorii analizează amendamentele propuse la planul de vânzare.

Restanțele salariale, legate de finalizarea tranzacției

O problemă presantă este situația celor aproximativ 2.000 de angajați ai combinatului, care nu și-au primit salariile din luna mai. Directorul CITR a explicat că plata restanțelor salariale depinde de finalizarea unei eventuale tranzacții.

„Realitatea este că singura sursă definitivă de finanțare pentru acoperirea datoriilor este vânzarea”, a spus Cîrlănaru.

Deși instanța a stabilit un termen de control pentru procedura de concordat pe 2 decembrie 2026, Cîrlănaru a menționat că acest termen nu este definitiv și poate fi devansat.

„Oricând, după ce creditorii aprobă vânzarea în termen de o săptămână, cerem omologarea de la instanţă şi demarăm procesul de vânzare. Odată ce aprobă creditorii, vindem, încasăm avansul, facem contractul şi atunci avem acces la bani cu care să se plătească restanţele salariale", a explicat Cîrlănaru.

Licitații eșuate și o nouă strategie de vânzare

Până acum, două licitații organizate pentru vânzarea combinatului au eșuat din cauza prețurilor ridicate de pornire, stabilite la 709 milioane de euro și, ulterior, la 463 milioane de euro. Ca soluție alternativă, regulamentul pentru vânzarea prin negociere directă a fost deja finalizat, dar decizia finală depinde de creditorii principali.

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, are un rol consultativ în acest proces. Activitatea comitetului a fost reluată în august 2026, după o pauză cauzată de schimbările politice din aprilie, când PSD a ieșit de la guvernare.