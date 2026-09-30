Restaurantul unic în lume unde mâncarea este gătită cu căldura emanată de un vulcan activ: „O experiență de neuitat”

Turiștii care vizitează insula Lanzarote din arhipelagul Canare au parte de o experiență gastronomică cu totul neobișnuită. În inima Parcului Național Timanfaya, la punctul de observare Islote de Hilario, restaurantul El Diablo își pregătește preparatele folosind o sursă de energie complet naturală: căldura emanată de adâncurile pământului.

Sistemul de gătit al localului este construit deasupra unui puț adânc de cinci metri, unde temperaturile din subteran ating aproximativ 250 de grade Celsius. Bucătarii nu folosesc flacără convențională, gaz sau cărbuni și nici nu coboară alimentele direct în lavă sau crater, relatează publicația Daily Mail.

În schimb, grătarul special proiectat captează aerul fierbinte și aburii care urcă din subsolul vulcanic, asigurând o frigere lentă și uniformă a cărnii și a legumelor.

Meniul oferă o gamă diversificată de opțiuni pentru vizitatori, prețurile fiind adaptate pentru un sit turistic de o asemenea amploare. O jumătate de pui fript la vulcan costă 21 de euro, pulpele de pui sunt servite la 18 euro, iar o frigăruie ce combină carnea de porc și pui are prețul de 20 de euro.

Cea mai scumpă opțiune din categoria fripturilor este antricotul de vită, evaluat la 26 de euro, în timp ce o porție de legume locale la grătar costă 12 euro. Pentru copii sunt disponibile opțiuni clasice, cum ar fi puiul pane la 9 euro sau spaghetele Bolognese la 7 euro, iar desertul vedetă este un foietaj de ciocolată prezentat sub forma unui vulcan din Lanzarote, la prețul de 8 euro.

Experiența culinară face parte dintr-o vizită mai amplă în zona numită Montañas del Fuego. Biletul general de acces în parcul național costă în prezent 30 de euro pentru adulți, în timp ce copiii cu vârsta de până la șase ani beneficiază de intrare gratuită.

Tariful include accesul la Islote de Hilario, demonstrațiile geotermale live - unde ghizii toarnă apă în sol pentru a crea gheizere instantanee - și un tur ghidat de 35 de minute cu autocarul pe „Traseul Vulcanilor”, o rută fascinantă printre cratere și câmpuri de lavă încremenită.

Turiștii trebuie să țină cont de regulile stricte de vizitare și organizare. Rezervarea biletului de acces în parc se face pentru un interval orar fix, iar accesul pe traseul protejat nu este permis pe cont propriu, cu mașina personală sau pe jos, ci exclusiv la bordul autocarelor puse la dispoziție de administrație.

„O experiență absolut de neuitat și unul dintre cele mai importante momente ale șederii noastre în Lanzarote! Chiar și locația în sine, situată în inima impresionantului peisaj vulcanic, este pur și simplu uluitoare și face ca vizita să fie cu adevărat specială. Ceea ce ne-a fascinat cel mai mult a fost atmosfera unică - chiar și cadrul în sine garantează că acesta este un loc pe care nu-l veți uita prea curând. La toate acestea se adaugă o atmosferă perfect armonioasă, un serviciu prietenos și o experiență minunată din toate punctele de vedere. Mâncarea a fost delicioasă”, a scris un turist într-o recenzie pe Google.

În ceea ce privește masa la restaurantul El Diablo, organizarea necesită puțină atenție suplimentară. Localul nu acceptă rezervări prealabile, iar mesele se ocupă strict în ordinea sosirii, în funcție de locurile disponibile.

Experții în turism le recomandă familiilor să aibă un plan de rezervă pentru prânz și să nu își aglomereze programul din ziua respectivă, astfel încât o eventuală coadă la intrarea în restaurant să nu le deranjeze vizitarea parcului.