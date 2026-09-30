„MasterChef”, 30 septembrie 2026. Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine la Pro TV

Într-un sezon al surprizelor, MasterChef 2026 servește imprevizibilul în porții mari. În această seară, de la ora 20:30, concurenții rămași în competiție vor avea parte de o probă în care fiecare avantaj poate face diferența, dar și de o întâlnire specială cu o câștigătoare MasterChef România.

Concurenții rămași intră în bucătăria MasterChef cu dorința de a demonstra că merită să meargă mai departe și sunt dispuși să lupte pentru fiecare avantaj. Aseară, o serie de probe-limită i-a pus pe concurenți în dificultate, iar la finalul ultimei probe, Alex Florescu a părăsit emisiunea.

În ediția de astăzi, prima probă va fi una contra cronometru: în doar 10 minute, o parte dintre ei trebuie să obțină un sos de brânză bine legat și gustos. Cei care se vor descurca cel mai bine vor deveni concurenții VIP ai serii și vor primi un avantaj pe măsură: vor fi singurii care vor avea acces la un raft dedicat din cămară, de unde își vor putea alege ingredientele pentru proba următoare. Dar avantajul nu se va opri aici. Sosurile pregătite vor ajunge pe bancurile de lucru ale altor colegi, care vor fi nevoiți să construiască un preparat în jurul acestora. Iar alegerea cui îi revine fiecare sos va ridica și mai mult tensiunea din bucătărie. Maria Boroghina îi va duce sosul părintelui Alexandru, iar gestul ei va ridica imediat semne de întrebare printre ceilalți concurenți.

„Cred că a vrut să-l încurce, sigur! Sună a încurcătură!”, va spune Belinda. La rândul său, Chef Cătălin Scărlătescu va readuce în discuție confruntarea dintre cei doi dintr-o ediție anterioară: „Au ei un clinci de la prima confruntare, când trăgea nebunul de popa creveții din brațele ei, și a ținut minte. Și a zis: ia bătrâne de aici!”. Pentru această probă, toți concurenții vor trebui să conceapă o farfurie în care sosul este elementul principal și conduce preparatul. Cei care primesc sosurile concurenților VIP vor trebui să își construiască farfuria pornind de la acestea, în timp ce concurenții VIP vor avea propriul avantaj: vor fi obligați să folosească ingrediente din raftul special al cămării.

Dacă prima probă le va testa creativitatea și capacitatea de adaptare, testul sub presiune le va aduce o surpriză pe care nu o vor uita prea curând. „Vreau doar să vă relaxez un pic pe toți și vreau să vă prezint pe cineva”, le va spune Gina Pistol concurenților, înainte ca în bucătăria MasterChef să își facă apariția Georgiana Ene, marea câștigătoare a sezonului 9.