Cea mai frumoasă regină din lume a vizitat o capitală europeană și a eclipsat ținutele familiei regale britanice

Regina Rania a Iordaniei a fost protagonista unei vizite diplomatice de anvergură, care a captat atenția presei internaționale și a stârnit admirație prin eleganța și angajamentul său civic. La începutul lunii septembrie, aceasta l-a însoțit pe regele Abdullah al II-lea într-un tur diplomatic, care a inclus opriri la Paris și Praga, unde cei doi au fost primiți de liderii Franței și ai Republicii Cehe, respectiv Emmanuel Macron și Brigitte Macron, și Petr Pavel și Eva Pavlová, conform Diva.sk, parte a grupului Ringier.

Dincolo de discuțiile politice, ținutele reginei au fost subiect de discuție și apreciere. La întâlnirea cu președintele ceh și soția sa, regina Rania a optat pentru o rochie Carolina Herrera de un roșu-coral vibrant, accesorizată cu o curea elegantă, o geantă Givenchy și pantofi Christian Louboutin, recunoscuți pentru talpa roșie emblematică. Eva Pavlová, prima- doamnă a Cehiei, a purtat, la rândul său, o ținută în tonuri similare, optând pentru o fustă roșie și o bluză elegantă.

Presa internațională și rețelele de socializare au fost inundate de reacții entuziaste. Comentariile au fost unanime: „Regina Rania este cel mai bine îmbrăcată și cea mai elegantă femeie din lumea modei. Hollywoodul nu se poate compara cu stilul și eleganța ei”. Într-o altă apariție, regina a fost surprinsă într-o rochie bleumarin semnată de Emilie Wickstead, completată de o geantă Dior, confirmându-și încă o dată renumele de fashion icon.

Deși este considerată una dintre cele mai elegante femei din lume, Rania, care recent a împlinit 56 de ani și este deja bunică de patru ori, impresionează și prin naturalețea sa. Revista Grazia a dezvăluit câteva dintre secretele sale de frumusețe, subliniind că regina folosește produse de machiaj ușoare, precum creme BB și CC, și iluminator pentru un aspect radiant. „Secretul aspectului ei natural constă în utilizarea iluminatorului pe punctele înalte ale feței, care captează lumina în mod natural”.

Totuși, farmecul reginei Rania nu constă doar în felul în care arată. Este recunoscută la nivel mondial pentru implicarea în cauze umanitare, cum ar fi susținerea educației, promovarea egalității de gen și ajutorarea refugiaților.