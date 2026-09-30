Tehnica ingenioasă prin care escrocii îți pot fura banii din cont când ești în vacanță. La ce trebuie să fii atent când scanezi un cod QR

Sezonul vacanțelor și al călătoriilor de sfârșit de an se apropie rapid, iar odată cu el crește și activitatea infractorilor cibernetici care încearcă să profite de neatenția sau graba turiștilor.

Pe măsură ce tot mai mulți oameni își rezervă bilete de avion sau cazări, rețelele de escroci își rafinează metodele, folosind tot mai mult inteligența artificială pentru a crea scheme extrem de realiste prin care fură bani, date personale sau ambele, relatează publicația americană Fox59.

Avertismentul vine în contextul unor cifre alarmante publicate de Comisia Federală pentru Comerț din SUA. Anul trecut, pierderile raportate de victimele care au fost contactate de escroci prin SMS-uri, e-mailuri, apeluri telefonice, rețele sociale sau motoare de căutare au atins suma uriașă de 3,5 miliarde de dolari.

Dintre acestea, fraudele legate de domeniul turismului se află în topul celor mai frecvente și mai periculoase.

Una dintre cele mai noi și sofisticate metode folosite de infractori este denumită „piratarea rezervărilor” (reservation hijacking). În acest scenariu, hackerii reușesc să spargă sistemele informatice ale unor lanțuri hoteliere și obțin acces la date reale despre rezervările făcute de clienți.

Ulterior, escrocii îi contactează pe turiști, susținând că există o problemă cu plată sau cu confirmarea camerei și cer reintroducerea datelor cardului bancar prin telefon sau printr-un link primit pe e-mail. Experții în securitate cibernetică recomandă insistent să nu oferiți niciodată date bancare la telefon unei persoane care v-a contactat din proprie inițiativă.

O altă capcană frecventă o reprezintă „anulările false de zbor”. Turiștii sunt contactați și anunțați în mod fals că cursa lor aeriană a fost anulată, oferindu-li-se așa-zis sprijin pentru reconfigurarea traseului și achiziționarea unui nou bilet în schimbul unei taxe suplimentare. De cele mai multe ori, hackerii obțin datele de identificare ale zborului din imaginile pe care călătorii le postează pe rețelele de socializare.

Din acest motiv, este esențial să nu publicați niciodată fotografii cu biletele de avion, permisele de îmbarcare sau documentele de călătorie.

Odată ajunși la destinație, turiștii trebuie să fie extrem de atenți la codurile QR amplasate în locuri publice, utilizate pentru plata parcării sau a notei de plată la restaurant. Infractorii au început să lipească propriile coduri QR peste cele legitime.

La scanare, utilizatorul este redirecționat către o pagină web clonată, concepută special pentru a-i fura datele bancare.

De asemenea, conectarea la rețelele Wi-Fi publice din aeroporturi sau centrele orașelor turistice implică riscuri majore. Cyberinfractorii configurează frecvent rețele Wi-Fi pirat, dându-le nume aproape identice cu cele ale rețelelor oficiale gratuite.

Dacă un turist se conectează din greșeală la un astfel de hotspot fals, hackerii pot intercepta traficul de date, obținând acces la aplicațiile bancare, conturile personale și dispozitivul acestuia.