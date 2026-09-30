Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Cât cheltuiesc lunar pe vicii

Românii cheltuiesc de 13 ori mai mult pe țigări și alcool decât pe educație, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În medie, o persoană din România alocă 300 de lei lunar pentru aceste vicii, în timp ce pentru educație suma scade drastic la doar 23 de lei, adică 0,5% din cheltuielile lunare ale gospodăriei, potrivit Digi24.

În 2025, o familie din România a avut un venit mediu lunar de aproximativ 9.400 de lei, dar a cheltuit peste 8.000 de lei pe alimente, facturi și alte nevoi. Din acest buget, o parte semnificativă a fost direcționată către tutun și alcool, în detrimentul economiilor sau al investițiilor în educație.

În ceea ce privește alcoolul și tutunul, românii au cheltuit aproape 300 de lei pe lună. În schimb, pentru educație s-au folosit 23 de lei, cea mai mică pondere dintre toate categoriile urmărite de INS.

Unii recunosc că suma cheltuită pe vicii depășește pragul de 300 de lei, în timp ce alții prioritizează educația. „Pe lună, 300 de lei e mult (n.red. - pentru vicii)”, a spus un bărbat, menționând că ar aloca aceeași sumă pentru educație. „Eu cred că educația e cea mai importantă etapă din viața unui om și ar trebui să investească cel mai mult, dar fiecare cum consideră”, a adăugat un alt respondent.

Specialiștii încearcă să explice acest dezechilibru. Psihologul Mihaela Avramescu subliniază că vicii precum fumatul și consumul de alcool oferă recompense imediate, spre deosebire de educație, care necesită timp, răbdare și efort pentru a da rezultate. „O țigară oferă o recompensă în câteva minute. Un pahar poate să amorțească, pentru scurt timp, stresul, oboseala sau frustrarea. Educația însă nu funcționează așa”, explică aceasta.