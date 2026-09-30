Cu ce a plecat Raluca Bădulescu de la „Asia Express”: „Este marfă de contrabandă!”

Odată cu noul sezon „Asia Express”, Raluca Bădulescu retrăiește cu nostalgie perioada în care ea concura pentru marele premiu. Ea a participat la ediția de anul trecut, alături de Florin Stamin, și, deși nu s-a arătat o fire prea competitivă, s-a întors cu amintiri, povești și lecții de viață. Dar și cu un obiect pe care îl consideră atât de special, încât nici măcar nu se îndură să-l folosească.

Deși la prima vedere pare un accesoriu banal, Raluca Bădulescu pune mare preț pe umbrela primită în timpul aventurii de pe „Drumul Eroilor”. Pentru vedetă are o valoare sentimentală și spune că a reușit cu greu să o aducă cu ea pe avion, fiind de dimensiuni foarte mari. Umbrela „Asia Express” a devenit un obiect de colecție pentru ea și glumește pe seama faptului că a plecat cu ea din competiție ca și cum ar fi scos din țară o piesă unică, de contrabandă.

Asta e umbrela Asia Express. Este amintirea mea. Nu o folosesc niciodată pe ploaie. Păi vrei să se strice? Este valoroasă. Eu vreau să știu dacă cineva mai are așa ceva? Deci fiți atenți. Eu de când am plecat de la Asia Express o am. Este marfă de contrabandă. Eu vă spun sincer că am plecat cu ea. Nu mai are nimeni în România așa ceva. Poate doar dacă se duce cineva să-și facă pe comandă, dar nu la dimensiunile astea. Asta este umbrela mea, umbrela originală și, da, mă ajută enorm să merg cu ea când sunt pe tocuri. Uite și acum ce tocuri înalte am și sinceră să fiu umbrela asta este foarte folositoare”, a povestit Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

Nu și-a luat suveniruri din Filipine

Acest accesoriu devine și mai special pentru Raluca Bădulescu și pentru simplu fapt că nici nu a apucat să-și cumpere vreun suvenir din Asia. Autostopul, probele dificile și condițiile de pe traseu care au pus-o la încercare, dar mai ales banii puțini pe care îi primea pe zi, nu i-au permis să se întoarcă în România cu vreun suvenir, iar această umbrelă a rămas singura amintire materială cu care Raluca Bădulescu a rămas după aventura „Asia Express”.

Vezi că din dolarul ăla, în Filipine, îți luai de la chioșcurile alea de acolo, pentru că sunt foarte multe chioșcuri, două pachețele de biscuiți din ăia sărați sau unul dulce, unul sărat și îți luai și o băutură carbogazoasă de îmi place mie. Un dolar în Filipine nu este același lucru cu un dolar în România. De dolarul ăla poți să faci ceva acolo”, a mai completat Raluca Bădulescu, în stilul caracteristic, pentru Libertatea.