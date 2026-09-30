iPhone Duo, primul telefon pliabil de la Apple, urmează să fie lansat pe 23 octombrie, dar producția acestuia continuă să întâmpine dificultăți majore. Potrivit unei informații citate de PhoneArena, problemele apărute pe liniile de asamblare ar putea cauza o disponibilitate limitată a dispozitivului la debutul oficial.

Provocări în producție: randamentul, o problemă majoră

Conform informațiilor publicate de presa chineză și preluate de sursa citată, una dintre principalele probleme este rata scăzută de randament în asamblarea finală a dispozitivului. Sursa care citează persoane din lanțul de aprovizionare al Foxconn afirmă că, până la data de 17 septembrie, aceasta era de doar 60%.

Dacă situația nu se va îmbunătăți, procesul de producție ar putea avea nevoie de până la un an pentru a atinge un nivel satisfăcător de eficiență.

Standardele de calitate, factor decisiv în întârzierea lansării

Un alt obstacol major îl reprezintă cerințele stricte de calitate impuse de Apple pentru iPhone Duo. „Furnizorii așteaptă ca Apple să decidă dacă va relaxa unele dintre cerințele de calitate, ceea ce ar putea accelera producția”, se arată într-un raport din China.

Se pare că balamaua telefonului pliabil este una dintre cele mai mari provocări. Apple a testat utilizarea metalului lichid pentru anumite componente, dar a fost nevoit să-și regândească strategia înainte de începerea producției de masă. În final, s-a decis ca balamaua să fie compusă din peste 100 de piese, inclusiv un capac imprimat 3D.

Probleme tehnice și întârzieri de livrare

Pe lângă problemele de asamblare, au fost raportate și întârzieri în livrarea unor componente esențiale, precum panourile OLED produse de Samsung Display. Aceste întârzieri au redus timpul disponibil pentru ajustarea liniilor de producție, complicând și mai mult procesul.

Foxconn a fost nevoită să modifice în mod repetat echipamentele, procesele de asamblare și parametrii de producție pentru a încerca să atingă standardele impuse de Apple.

Decizii dificile pentru Apple

Un alt raport din China susține că Apple trebuie să ia o decizie dificilă privind prioritățile în producție.

Potrivit surselor, compania poate alege între creșterea volumului de producție, ceea ce ar duce la un număr mai mare de unități disponibile, dar și la o creștere a defectelor și a costurilor de rebut, sau menținerea unei producții mai reduse, dar cu o calitate mai bună și costuri mai scăzute.

Cerere mare, producție limitată

Cu toate aceste incertitudini, iPhone Duo se anunță a fi un produs extrem de dorit, în ciuda problemelor de producție. Pe Reddit, utilizatorii discută deja despre cum să evite întârzierile în precomenzi, iar unii estimează că cererea va depăși rapid oferta inițială.

Unii utilizatori speculează că interesul scăzut pentru iPhone 18 Pro ar putea fi cauzat de nerăbdarea fanilor pentru noul device pliabil.

Experiența Apple cu telefoanele pliabile, la început de drum

Problemele întâmpinate de Apple în producția iPhone Duo nu sunt ceva nemaiauzit. Nici rivalii de la Samsung nu au fost scutiți de provocări similare.

De exemplu, cererea ridicată pentru Galaxy Z Fold 8 a dus la o penurie de cipuri pentru ecrane, iar compania sud-coreeană a fost nevoită să redirecționeze stocurile destinate altor produse. Totuși, experiența îndelungată a Samsung pe acest segment i-a permis să gestioneze eficient situația.