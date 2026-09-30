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Spectacolul vizionat de peste 15.000 de oameni revine la circ. Ce se întâmplă pe 3 și 4 octombrie în București

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Spectacolul „Apolodor” de la Circului Metropolitan București | sursa foto: PR
Spectacolul „Apolodor” de la Circului Metropolitan București | sursa foto: PR
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Spectacolele din interior revin la circ în această toamnă, iar unele dintre cele mai iubite evenimente de către public pot fi văzute din nou începând cu 3 și 4 octombrie.

Cu spectacole potrivite pentru spectatorii de la 1 la 100 de ani, dar și cu surprize acrobatice, măiestrii teatrale, muzică live și o premieră care se pregătește să aducă unicitate, artă și magie, publicul poate redescoperi frumusețea circului.

„E vremea circului! Deschidem o stagiune plină de optimism, cu o direcție care construiește punți între tradiție și actualitate, între instituție și comunitate. Dedicăm această stagiune perfecționării artei circului și invităm publicul să descopere circul și artiștii săi, așa cum nu i-a văzut până acum. Artiștii merită să fie cunoscuți, cu toate poveștile, istoria, munca și rezultatele lor.

Circul face pași fermi și curajoși către viitor, dar poartă cu el și poveștile familiilor de artiști de circ care se întind pe 10-15 generații. Căutăm să deschidem larg ușile, pentru că avem o trupă de elită, experimentată și pregătită de întâlnire”, a spus George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Pentru fascinația de a descoperi ce povești extraordinare pot fi desenate cu corpurile acrobaților, pentru revelația bucuriei jocului și a explorării lirice, circul are comori de oferit tuturor categoriilor de vârstă. Un etalon al bucuriei unanime a spectatorilor este „Apolodor”, cel mai iubit spectacol al Circului Metropolitan București, care își așteaptă spectatorii din data de 4 octombrie 2026, la o reîntâlnire plină de emoție.

„Apolodor a fost vizionată de peste 15.000 de spectatori în stagiunea trecută. Este o poveste care leagă generații de aproape șapte decenii. Cei mici o cunosc pe de rost și o îndrăgesc la fel de mult ca părinții și bunicii noștri care ne-o citeau. Spectacolul este un omagiu adus lui Gellu Naum și operei pe care ne-a făcut-o cadou, o operă care ne aduce aminte mereu că este important să visăm, să descoperim și să avem curaj.

Poate cel mai frumos lucru pe care cineva l-a spus despre spectacole se întâmplă la fiecare reprezentație, când publicul, mai ales cei mici, recită împreună cu actorii versurile. Este teatru, circ și muzica live, într-un spectacol adresat copiilor de la 1 la 100 de ani, la care lucrează peste 70 de artiști și tehnicieni.

Este emoție. Foarte multă emoție. Și concentrare. În circ bate o inimă bună înainte de deschiderea stagiunii. Este o atmosferă de stup. Se simte un zumzet și se aude respirația efortului. E praf de magneziu și miros de cai. Sudoare, efort și lacrimi reținute câteodată. Frumusețea este că toate acestea dispar în momentul în care se aprind luminile în manejul de spectacole”, a adăugat George Costin.

Circului Metropolitan BucureștiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Artiștii freamătă de emoție și repetă neîncetat înainte de deschiderea stagiunii de toamnă, când arena circului se va umple de iubitorii de spectacole, de magie, de artă.

„Pregătim o nouă premieră pe care o vom aduce în fața publicului la finalul lunii noiembrie, dedicată anotimpului iernii. Lansăm, de asemenea, atelierul de artă a circului dedicat celor care își doresc să învețe sau să își croiască o carieră în această nobilă artă. Amenajăm foaierul Circului care va fi deschis pe timpul zilei publicului și vom organiza activități dedicate comunității.

Pe lângă numere noi, publicul va putea, de asemenea, să vadă și artiști noi în arenă. Și, nu în ultimul rând, pregătim un proiect surpriză dedicat artei ecvestre și a legăturii speciale dintre om și cal”, a încheiat directorul Circului Metropolitan București.

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