Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care le va permite cetățenilor să retragă exact suma de bani de care au nevoie de la bancomatul oricărei bănci, fără a mai fi constrânși să selecteze doar din sumele prestabilite oferite în prezent de interfețele ATM-urilor atunci când folosesc un card emis de o altă instituție financiară, relatează Profit.ro.

Inițiativa legislativă a primit sprijinul reprezentanților tuturor partidelor parlamentare, beneficiază de susținerea Băncii Naționale a României și a Guvernului, iar după votul favorabil din Senat se îndreaptă către Camera Deputaților, care este for decizional.

Fără sume impuse când retragi bani de la un ATM strain

În prezent, numeroase automate bancare de retragere a numerarului permit utilizatorilor care dețin carduri emise de alte bănci să efectueze retrageri exclusiv prin selectarea unor valori predefinite (de exemplu: 50, 100, 200 sau 500 de lei).

Această restricție îi împiedică pe clienți să introducă o sumă personalizată, obligându-i adesea să retragă mai mulți bani decât au nevoie sau să efectueze mai multe operațiuni succesive.

Inițiatorii proiectului legislativ subliniază că această limitare nu are la bază o problemă tehnică a automatului, ci este doar o configurare de interfață aplicată de anumite bănci pentru cardurile care nu le aparțin.

Situația devine cu atât mai neplăcută cu cât clienții plătesc deja comisioane pentru retragerile de la alte rețele de bancomate, dar sunt împiedicați să își gestioneze liber propriile fonduri.

Reprezentanții Parlamentului arată că dreptul de proprietate asupra banilor din cont include și libertatea de a decide cuantumul exact al numerarului retras.

Impunerea unor valori prestabilite reprezintă o restrictionare disproporționată, mai ales că clienții proprii ai băncii care deține ATM-ul au de cele mai multe ori acces la opțiunea de sumă personalizată.

BNR și Guvernul susțin măsura: Când va intra în vigoare noua regulă

Atât Banca Națională a României, cât și Executivul au transmis avize favorabile pentru acest proiect de lege.

BNR a punctat că noua măsură va îmbunătăți considerabil accesul cetățenilor la numerar, în special în mediul rural și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde rețeaua de bancomate este restrânsă și oamenii sunt nevoiți să folosească orice ATM disponibil.

Banca centrală a recomandat clarificarea aplicării regulii și pentru prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene care activează pe piața din România.

La rândul său, Guvernul a susținut inițiativa și a propus ajustarea termenului în care băncile vor trebui să își modifice sistemele informatice.

Senatorii au însușit recomandarea Executivului, stabilind un termen de conformare mai generos pentru instituțiile financiare.

Astfel, obligația de a permite introducerea sumelor personalizate la orice bancomat va intra în vigoare în termen de 120 de zile de la publicarea noii legi în Monitorul Oficial, după ce va primi votul final din partea Camerei Deputaților și va fi promulgată de președinte.