Pe Daniela Nane, telespectatorii o pot vedea în cea mai recentă producție marca Pro TV, serialul „Fără urmă”. Actrița a revenit pe micul ecran după două decenii în care și-a dedicat cariera aproape exclusiv teatrului și vorbește cu sinceritate despre unul dintre lucrurile care au însoțit-o de-a lungul întregii sale cariere: frumusețea. Actrița recunoaște că o apariție deosebită nu a fost întotdeauna un avantaj și că, în urmă cu 30 de ani, nu știa întotdeauna cum să gestioneze atenția pe care o atrăgea.

Culmea este că în serialul „Fără urmă” interpretează tot o femeie superbă din toate punctele de vedere. Nu a căutat un astfel de personaj, ci mărturisește că a fascinat-o scenariul serialului, dar și distribuția.

Eu sunt fidelă scenariului pentru că respect munca acelora care l-au scris. E clar că a trecut prin multe mâini, pe la scenariști, pe la regizor și nu îmi permit să fac improvizații, ci respect foarte mult scenariul. Dacă am vreo observație, o discut cu regizorul și dacă e de acord, o implementez, dacă nu rămâne așa cum e scris acolo. În principiu, respect munca și a celorlalți colegi și mă țin de scenariu. Învăț foarte bine replicile. Am tehnicile mele, îți dai seama, după 30 de ani, face parte din meserie. M-am întrebat de multe ori, cum poți să ții minte atâtea piese de teatru? Cum poți să ții minte? E o tehnică de a învăța, e adevărat că îți exersezi și memoria, pentru că noi avem memoria exersată în sensul că dacă, nu știu, dacă îți vin două, trei pagini de text în dimineața respectivă și trebuie să le filmezi, trebuie să le știi până la filmare. Și avem fiecare tehnicile noastre, inclusiv eu. Eu învăț foarte ușor în momentul în care scriu și scriu cu creionul. Cu creionul sau cu stiloul. Atunci se face legătura dintre mână și creier într-un fel foarte, foarte ușor”, a declarat Daniela Nane pentru Libertatea.

Daniela Nane este și unul dintre cei mai talentați regizori din România

Nu se abate de la regulile impuse pe platourile de filmare, nici măcar atunci când schimbă registrul și trece de la actorie la regie. În piesele pe care le regizează așteaptă cel puțin același gen de profesionalism din partea actorilor din echipa ei.

„Mă supăr foarte tare când actorii nu învață replicile, mai ales când e comedie, pentru că îmi spunea profesorul nostru și-avea dat dreptate, comedie egal farmacie. În sensul că dacă nu folosești cuvintele respective, dacă pui un cuvânt în plus sau iei o topică diferită în frază, se pierde efectul comic. E foarte important, mai ales la comedie”, ne-a mai declarat îndrăgita actriță.

Cu toate că filmările pentru serialul „Fără urmă” o solicită extrem de mult, asta pentru că este perfecționistă, Daniela Nane mărturisește că își face în continuare timp și pentru piesele pe care le regizează.

„Minciuna nu are picioare atât de lungi, este o comedie în patru personaje de care mă bucur foarte mult. Vom relua reprezentațiile la Teatrul Luceafărul. Actorii sunt Monica Bîrlădeanu, Denis Hanganu, Laura Cosoi și Alexandru Dunaev. De asemenea, Denis Moise și Reiko Sas, pentru că sunt și roluri duble atunci când e necesar. Și mă bucur ca să fi regizat această comedie și mă bucur că vin oamenii și sunt atât de încântați când pleacă, pentru că, într-adevăr, se râde foarte, foarte mult. Și am în pregătire un alt spectacol, tot în patru personaje, mai puțin comedie, dar cu o încărcătură filozofică de profunzime, să zic așa”, a mai declarat Daniela Nane.

Daniela Nane alege în piesele pe care le regizează doar actrițe foarte frumoase

Privind prin filtrul experienței de acum, Daniela Nane spune că frumusețea poate deveni, uneori, o formă de presiune. Nu pentru că ar fi lipsită de avantaje, ci pentru că vine la pachet cu atenție, prejudecăți și așteptările celor din jur. De aceea, în piesele de teatru pe care le regizează, alege doar actrițe foarte frumoase, precum Monica Bîrlădeanu sau Laura Cosoi, dar și alte nume celebre din România.

„Eu le-am ales pentru, nu știu, poate că am suferit, să zic, în tinerețe de chestia asta: domnule, Daniela e frumoasă, nu e talentată. Ce să zic? A făcut profesia asta pentru că este frumoasă. Și era frustant pentru că de multe ori erau mai multe alte opțiuni. Și atunci, în piesele mele aleg femei frumoase. Atunci când este cazul pentru că sunt actrițe care sunt și frumoase, sunt și inteligente, sunt și talentate. Oamenii vin la teatru să iasă din cotidian, vor să vadă femei frumoase și mai ales că în piesa asta, Minciuna nu are picioare atât de lungi, poți să le și îmbraci frumos. Depinde de subiect, dar aici chiar se poate. Sunt frumoase, au aplomb și au foarte mult haz. Se țin de text. Deci vă invităm la teatru. De asemenea, vă invit pentru că vom relua stagiunea la Teatrul Muzical Ambasadorii, unde facem musicaluri pentru copii”, ne-a explicat Daniela Nane.

De multe ori, frumusețea i-a fost dezavantaj

Fost fotomodel și reprezentata României la Miss Universe, Daniela Nane a fost mereu invidiată pentru frumusețea ei. Deși ar putea părea că o apariție spectaculoasă este întotdeauna un avantaj, actrița ne-a mărturisit că, pentru ea, lucrurile nu au fost întotdeauna atât de simple. Conștientă totuși de faptul că ieșea în evidență, Daniela a ales de multe ori să facă un pas în spate.

„N-a fost ușor de dus frumusețea. Pe de altă parte, asta sunt. Poate că cu înțelepciunea de acum, dacă ar fi să dau un sfat Danielei de acum 30 de ani, ar fi să se accepte așa cum e și să se bucure de frumusețea sau, mă rog, de apariția pe care o avea. Pentru că de foarte multe ori eram prea retrasă, prea modestă, prea nu voiam eu să fiu cireașa de pe tort, ca să nu supăr, să nu deranjez. Și așa era, destul de deranjant, că era deosebită apariția. Asta e, ce să facem”, ne-a spus actrița din serialul „Fără urmă

Cu timpul, spune că a înțeles însă un lucru foarte important, și anume că, oricât de mult încerca să se adapteze pentru a fi acceptată de cei din jur, nu poți controla felul în care ești percepută.

„Nu voiam să mai supăr și eu cu, nu știu, cu aroganțe sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, n-a folosit. Adică cei care te plac, te plac. Cei care nu te plac, nu te plac orice a-i face și nici nu trebuie să te placă toată lumea. Pot să trăiesc cu chestia asta. Eu știu cine sunt. Cei din jurul meu știu cine sunt și pot să trăiesc și cu opinii negative din partea altor oameni”, a mai povestit Daniela Nane pentru Libertatea.