Cu o pereche de pantaloni scurți verzi și un maiou animal print, Anisia Gafton a făcut senzație pe rețelele de socializare. „8 luni”, a scris Anisia Gafton, pe Facebook. Mesajele din partea fanilor au curs lanț, pe contul de Facebook.

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„Eu am burta mai mare decât a ta și nu sunt însărcinată ”, „Eu la 8 luni mă întreba lumea dacă sigur am doar un bebe. Aveam o burta…..abia urcam scările”, „Cam mică burtica de 8 luni”, „Ești foarte frumoasă”, „Nu-mi vine să cred ce repede au trecut 8 luni”, Sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani pe contul de socializare.

În urmă cu ceva timp, Anisa Gahton a dezvăluit sexul bebelușului, mărturisind că și-a dorit foarte mult un băiețel, iar dorința i s-a împlinit.

„Da, oricum eu îmi doream băiețel, era bine și fată, dar da, îmi doream băiețel și parcă spre final mi-am dat eu seama așa că e băiat, că dădea din piciorușe, zici că era fotbalist. E un sentiment foarte plăcut, e ceva nou, e o bucurie pe care n-am mai simțit-o până acum. E ceva foarte frumos, trebuie să treci prin asta ca să-ți dai seama ce fel de sentiment este”, a spus blondina, pentru Spynews.ro,

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, s-au cununat civil pe 5 mai 2026, în cadrul unei ceremonii restrânse. Actrița a făcut atunci publice primele imagini de la eveniment și a transmis un mesaj cu umor pe rețelele de socializare.

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