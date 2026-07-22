Pentru cei care au vizionat filmul, au fost inspirați de cadrul mitologic și dispun de un buget generos, agenția britanică specializată în turism experiențial Pelorus a lansat un pachet de călătorie ieșit din comun.

În locul celor 20 de ani de rătăciri de care a avut nevoie Ulise pentru a se întoarce acasă după Războiul Troian, această aventură concentrată durează 14 nopți și îmbină siturile istorice cu locațiile reale de filmare din Turcia și Italia.

Prețul acestei aventuri unice este pe măsura exclusivității: 75.000 de lire sterline (aproximativ 88.000 de euro) de persoană, calculat pentru un grup de patru călători.

O călătorie de la Troia la tărâmul sirenelor: ce include traseul

Aventura debutează pe tărâm turcesc, unde turiștii sunt însoțiți de un autor și istoric local. Prima oprire este un tur privat al anticei cetăți Troia, urmat de o vizită la sanctuarul Apollon Smintheion, unde reliefurile din piatră spun povestea Războiului Troian.

Unul dintre cele mai impresionante momente ale primei etape este un spectacol exclusiv desfășurat noaptea, chiar printre ruine, care reinterpretează căderea Troiei.

Călătoria continuă în Sicilia, unde explorarea mitologiei grecești se îmbină cu facilități de cinci stele. Turiștii sunt cazați într-un hotel dedicat zeiței Atena, cu vedere directă spre Templul Junonei. Traseul continuă spre Selinunte și Necropola SantAngelo Muxaro, unde ghizii istorici le prezintă oaspeților legendele despre Minos și Hades.

Experiența pe apă începe la bordul unui iaht privat, cu care se navighează spre Insulele Egade – Favignana și Levanzo -, locații spectaculoase folosite ca decoruri în filmul lui Nolan. De acolo, o scurtă deplasare cu elicopterul îi duce pe turiști la Messina, unde pot admira fântâna dedicată fondatorului orașului, Orion, înainte de a naviga prin faimoasa Strâmtoare Messina, locul unde legenda plasa monștrii marini Scila și Caribda.

Pe măsură ce experiența se apropie de final, itinerariul include Insula Vulcano, renumită pentru izvoarele termale, Baia lui Venus și grotele de basm Cavallo și Rossi, precum și insula stâncoasă Basiluzzo, prezentă în producția cinematografică. Punctul culminant al turului este Insula Li Galli, tărâmul despre care legendele Antichității spun că era locuit de sirene.

Turism experiențial la cel mai înalt nivel

Toate aspectele călătoriei sunt adaptate nevoilor clienților. Pachetul include tururi ghidate private, cine tematice pregătite de bucătari de top și transport de lux la bordul iahtului privat, toate fiind menite să confere o experiență unică vacanței pe apă.

„Experiența este concepută pentru a fi complet personalizabilă în funcție de dorințele fiecărui grup, oferind acces exclusiv în locuri altfel inaccesibile publicului larg”, explică reprezentanții agenției Pelorus.

Nu este prima dată când compania creează circuite inspirate din lumea filmului și a televiziunii. În trecut, Pelorus a lansat circuite tematice bazate pe producții precum Mission: Impossible sau show-ul The Traitors, alături de expediții axate pe viața sălbatică, gastronomie fină, schi extrem sau aventuri în zone izolate ale planetei.

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