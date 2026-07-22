Bilanțul provizoriu arată că apele au pătruns în peste 50 de locuințe și zeci de curți, fiind necesară evacuarea rapidă a apei pentru prevenirea altor distrugeri.

Misiuni de urgență în județul Prahova

Județul Prahova s-a aflat printre cele mai grav lovite zone de precipitațiile abundente. Pompierii militari au participat la 54 de misiuni de urgență pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, cele mai multe solicitări vizând scoaterea apei din case și din curțile oamenilor.

„Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, bilanțul intervențiilor desfășurate de pompierii militari prahoveni a ajuns la 54 de misiuni. Intervențiile au avut loc în localitățile Păulești, Filipeștii de Târg, Blejoi, Bucov, Ploiești și Plopeni”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

O situație critică s-a înregistrat în municipiul Ploiești, unde pârâul Dâmbu a refulat. Pe strada Lăutari, apa revărsată a afectat subsolul unei locuințe și a pătruns în dreptul a aproximativ 10 gospodării, fiind nevoie de pompieri pentru pomparea apei.

La nivelul județelor Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, forțele de intervenție au acționat direct pentru evacuarea apei din 51 de case, 47 de curți, 5 subsoluri și beciuri, 3 spații comerciale ale unor agenți economici și o anexă gospodărească, conform datelor furnizate de DSU.

Furtunile violente au doborât doi copaci pe carosabil și au desprins elemente de construcție de la trei clădiri. De asemenea, cel puțin un autoturism a fost avariat în urma căderilor de obiecte sau de arbori.

Pentru a face față apelurilor din Prahova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a decis suplimentarea efectivelor.

Salvatori din cadrul ISU Dâmbovița, ISU Teleorman și ai Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani au fost mobilizați în sprijin, fiind trimise tehnică grea, buldoexcavatoare, autocamioane și șase motopompe de mare capacitate.

Recomandările autorităților pentru populația din zonele afectate

Pompierii militari rămân în continuare la datorie în teren, monitorizând cursurile de apă și zonele vulnerabile. Autoritățile îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență maximă și să evite deplasările inutile prin zonele unde s-au produs inundații.

În cazul producerii unor situații urgență care pun în pericol viața sau bunurile materiale, populația este sfătuită să apeleze imediat numărul 112. Ghiduri detaliate privind regulile de comportament în caz de inundații pot fi consultate direct pe platforma națională Fii Pregătit sau prin aplicația mobilă a DSU.

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