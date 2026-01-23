Celebrul pilot, care oferă și cursuri de condus defensiv, s-a mutat în urmă cu 15 ani în București, astfel că în vila cu piscină din Bârlad nu mai locuiește nimeni. Așa că Titi Aur a decis să scoată locuința la vânzare.

Vila din Bârlad costă 800.000 de euro

Prețul pe care îl cere vedeta nu este deloc unul mic: 800.000 de euro. Negociabil!

„Casă de vânzare în Bârlad, cu garaj, piscină, saună, la suma de 800.000 de euro. Prețul este negociabil. Locuința este mobilată și utilată complet, situată în cartier liniștit. Structura e solidă. Suprafața totală este de 1.300 mp, 450 mp construiți, 380 mp utilități. Are cinci dormitoare, bucătărie și dinning room open space, dar și garaj de 30 mp și piscină, 130 mc, acoperită, cu o suprafață de 80 mp. Are și saună, subsol, mansardă și grădină amenajată”, este descrierea pe care o are anunțul postat în mediul online.

Contactat de jurnaliștii de la Click, pilotul a recunoscut că este vorba despre casa lui și a afirmat că a decis să o vândă pentru că nu o mai folosește de când s-a mutat în București.

„Da, am decis să vindem casa din Bârlad, pentru că de 15 ani ne-am mutat la București. Nu mai locuim acolo, mergem foarte rar. Este o cheltuială în plus și n-o mai folosim. Nu e ieftină, e 800.000 de euro, negociabil. Dar am investit foarte mult în această construcție. E o casă foarte rezistentă, este construită de un proiectant, pe un teren pe care l-am avut în apropierea casei unde m-am născut. Am ajuns la concluzia că această casă nu e pentru noi, ci pentru cine se potrivește și vrea să locuiască în Bârlad”, a afirmat Titi Aur pentru sursa citată.

Ținând cont de vremea de afară, celebrul pilot care oferă și cursuri de condus defensiv le-a oferit și câteva sfaturi șoferilor care pleacă iarna la drum lung.

Titi Aur, sfaturi pentru șoferii care conduc iarna

„Când plecăm de acasă, în condiții de vreme periculoasă, căci poate să fie ger, ninsoare sau un accident, trebuie să ne luăm măsuri suplimentare față de vară, când ne mai putem așeza pe bordură, la plajă, în așteptarea deblocării drumului. Mașina trebuie să fie pusă la punct aproape de perfect, echipată cu anvelope de iarnă, să funcționeze toate, căldura, să avem dezaburire. Mai ales să încercăm să fim cu rezervorul plin, nicidecum să mergem cu el la limită.

Să avem în mașină și o pătură, o sticlă cu apă, un pachet cu biscuiți și medicamente, mai ales dacă avem persoane bolnave de inimă sau diabet. Pentru copii să avem alimente și variante să îi încălzim, pături. Trebuie să avem în portofel și bani, pentru că nu oriunde poți plăti cu cardul, mai ales pe la sate, prin micile magazine, sau dacă nu mai poți înainta pe șosea ești nevoit să înnoptezi pe la localnici. Poate ai nevoie de mâncare, de apă, de medicamente sau de cazare”, a încheiat Titi Aur.

