O țară din Europa este cunoscută pentru șoferii care nu semnalizează

Tot mai mulți șoferi din Elveția sunt surprinși că nu respectă regula semnalizării corecte, ceea ce crește riscul de accidente. Conform portalului de știri Blick, parte a grupului Ringier, pe o distanță de 74 km, 92 de șoferi au fost surprinși încălcând această regulă.

În plus, studiile arată că jumătate dintre conducătorii auto nu folosesc semnalizarea corect sau chiar nu o folosesc deloc. Gestul este obligatoriu prin lege și conducătorii auto care nu semnalizează în depășiri sau la schimbarea direcției de mers sunt aspru sancționați de polițiști.

Ce amenzi se plică în Elveția pentru șoferii care nu semnalizează

În Elveția, nerespectarea regulilor de semnalizare poate atrage o amendă de până la 100 de franci elvețieni, aproximativ 107 euro. Totuși, chiar și în ciuda sancțiunilor, conducătorii auto uita sau refuză să semnalizeze când schimbă direcția de mers pe drumurile publice.

Reguli esențiale care se aplică pentru semnalizare corectă

Semnalizarea este esențială în următoarele situații:

Schimbarea benzii de circulație : Orice schimbare de bandă trebuie anunțată din timp.

: Orice schimbare de bandă trebuie anunțată din timp. Virajele: Semnalizarea este obligatorie chiar și atunci când te afli pe o bandă dedicată pentru viraj.

Semnalizarea este obligatorie chiar și atunci când te afli pe o bandă dedicată pentru viraj. Pornirea de pe loc sau oprirea: Aceste manevre trebuie însoțite de semnalizare.

Aceste manevre trebuie însoțite de semnalizare. Semnalizarea înainte de manevră: Este crucial să semnalizezi cu cel puțin 30 de metri înainte de a efectua o manevră, în special înainte de a frâna.

Este crucial să semnalizezi cu cel puțin 30 de metri înainte de a efectua o manevră, în special înainte de a frâna. Ieșirea din sensul giratoriu: Semnalizarea dreapta trebuie făcută din timp, la nivelul ieșirii anterioare celei dorite.

Semnalizarea dreapta trebuie făcută din timp, la nivelul ieșirii anterioare celei dorite. Parcarea și manevrele: Semnalizarea este obligatorie inclusiv în parcările publice sau la ieșirea din curți.

Care sunt situațiile în care șoferii folosesc semnalizarea greșit

Deși semnalizarea este o regulă clară, mulți șoferi o ignoră sau o folosesc greșit. Iată câteva greșeli frecvente:

Semnalizarea prea târzie sau doar în timpul manevrei. Acest comportament nu oferă timp suficient celorlalți participanți la trafic să reacționeze.

Folosirea excesivă sau continuă a semnalizării stânga în cazul depășirilor, ceea ce poate crea confuzie.

Utilizarea semnalizării pentru a pretinde prioritate la schimbarea benzii – semnalizarea nu conferă drepturi suplimentare.

Lista situațiilor în care semnalizarea este obligatorie, dar nu mulți știu

Un aspect mai puțin cunoscut este obligația de a semnaliza pe drumurile cu prioritate. Dacă drumul cu prioritate face o curbă, trebuie să semnalizezi direcția în care te deplasezi, chiar dacă aceasta este „impusă” de drum. În sensul giratoriu, semnalizarea la intrare nu este obligatorie, însă la ieșire este necesară.

Dacă trebuie să depășești un obstacol, cum ar fi o mașină parcată sau un biciclist, și ieși de pe banda ta, semnalizarea este obligatorie. Semnalează la stânga pentru a anunța depășirea și, în cazul vehiculelor în mișcare, semnalează și la dreapta pentru a indica revenirea pe banda ta. Acest lucru ajută ceilalți participanți la trafic să înțeleagă intențiile tale.

Intrarea și ieșirea de pe autostradă necesită o semnalizare clară și din timp. La intrare, semnalizează înainte de a schimba banda și oprește semnalizarea odată ce te-ai încadrat pe banda corectă. La ieșire, semnalizează cu cel puțin 250 de metri înainte de banda de decelerare și oprește semnalizarea după ce ai părăsit autostrada.

Care sunt situațiile în care se utilizează luminile de avarie

Luminile de avarie trebuie utilizate doar în cazuri speciale: pentru avertizarea unui pericol iminent, cum ar fi un accident sau oprirea bruscă din cauza unui ambuteiaj. În mod normal, folosirea intenționată a avariilor pentru scuze sau mulțumiri este interzisă și poate atrage o amendă de 40 de franci.

În România, regulile pentru șoferii care nu semnalizează au fost schimbate în Codul Rutier 2025. Cunducătorii auto care nu semnalizează direcția sunt sancționați mai dur.

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