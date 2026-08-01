Cel puţin patru persoane au fost victime ale unor tentative de omor, însă acestea au supravieţuit datorită intervenţiei medicale prompte, conform unui comunicat transmis sâmbătă de DIICOT.

O reţea criminală în spatele gratiilor

Pe 31 iulie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a admis solicitarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală şi a dispus arestarea preventivă a cinci membri ai grupării pentru o serie de infracţiuni, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă de omor calificat, şantaj, camătă, trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi 20 de suspecţi”, se arată în comunicatul DIICOT.

Percheziţii de amploare în Brăila şi Galaţi

Pe 16 iulie 2026, procurorii DIICOT, în colaborare cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale, au făcut 29 de percheziţii în judeţele Brăila şi Galaţi, inclusiv într-o unitate de penitenciar.

În urma acestor acţiuni, au fost descoperite şi confiscate 12 autoturisme în valoare de 500.000 de euro, trei ambarcaţiuni de aproximativ 100.000 de euro, bani în valoare totală de peste 80.000 de euro, bijuterii, o armă neletală şi peste 30 de săbii.

Tentative de omor şi violenţe extreme

Potrivit procurorilor, între 2021 şi iulie 2026, gruparea a comis multiple acte de violenţă pentru a-şi menţine supremaţia în Brăila.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvenţa loviturilor aplicate şi zonele anatomice vizate, acţiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voinţa acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi reacţiile persoanelor vătămate”, au declarat procurorii DIICOT.

Camătă şi presiuni psihologice asupra victimelor din Brăila

Liderul grupării, un bărbat de 50 de ani, este acuzat că a acordat împrumuturi neautorizate, percepând dobânzi ilegale şi impunând debitorilor constituirea unor garanţii cu bunuri valoroase, precum autoturisme de lux.

În plus, acesta a recurs la acte de intimidare şi presiuni psihologice pentru a-şi recupera sumele împrumutate şi dobânzile.

Şi alţi membri ai grupării au oferit împrumuturi similare, tot fără autorizaţie, conform DIICOT.

Metoda „loverboy” şi traficul de persoane

În urma investigaţiilor, s-a descoperit că doi membri ai grupării au utilizat metoda „loverboy” pentru a constrânge două tinere să practice prostituţia în Elveţia şi Austria, dar şi în mai multe oraşe din România, precum Brăila, Baia Mare, Braşov şi Suceava.

„În acest context, în schimbul unor sume de bani, suspecţii au înlesnit celor două persoane vătămate practicarea prostituţiei”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Ancheta a mai scos la iveală că membrii grupării încercau să împiedice desfăşurarea anchetei penale, contactând victimele pentru a le influenţa să nu depună plângeri, să-şi schimbe declaraţiile sau să refuze colaborarea cu autorităţile judiciare.

În total, 22 de persoane sunt cercetate în acest dosar extrem de complex, iar investigaţiile continuă pentru a stabili amploarea completă a activităţii infracţionale.

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