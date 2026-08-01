Cei doi, în vârstă de 42 și 41 de ani, au fost prinși de polițiști în civil și au ajuns în fața Tribunalului din Turnhout.

Românii, hoți de buzunare cunoscuți la nivel internațional, au încercat să profite de aglomerația din timpul concertelor pentru a sustrage telefoanele spectatorilor.

Unul dintre români a fost observat în timp ce pipăia buzunarele oamenilor aflați în mulțime. Florin-Cristian D. (42), se afla în fața scenei, dar nu se uita la spectacol, ci în principal la trecători, pe care i-a și pipăit cât aveau mâinile ridicate.

Cei doi au fost observați în prima zi a festivalului, când polițiștii în civil desfășurau o acțiune pentru prevenirea furturilor din buzunare.

Unul dintre bărbați a atras atenția agenților după ce s-a apropiat de mai mulți spectatori și le-a verificat buzunarele în timp ce aceștia aveau mâinile ridicate. La controlul corporal asupra acestora nu au fost găsite telefoane sau alte bunuri furate.

Celălalt român, Paul-Lucian S. (41) se mișca prin mulțime într-o mișcare de slalom și se uita constant în jur și în spatele său.

După concertul trupei A Day to Remember, din prima zi de festival, poliția a primit 62 de sesizări privind telefoane mobile furate. Apoi, în următoarele trei zile, nu au mai fost alte sesizări, semn că banda a acționat doar în prima zi.

Ambii români erau cunoscuți la nivel internațional ca hoți de buzunare la festivaluri din întreaga Europă. Florin fusese deja suspect anul trecut pentru furturi similare la Graspop din Dessel.

Cei doi au negat acuzațiile și faptul că au făcut echipă, deși au fost cazați la același hotel. Instanța a considerat că au încercat să fure telefoanele participanților la festival.

Tribunalul din Turnhout i-a condamnat: unul dintre români a primit 15 luni de închisoare și o amendă de 1.000 de euro, iar celălalt 12 luni de închisoare.

Festivalul Graspop Metal Meeting este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică rock din Belgia și atrage anual zeci de mii de participanți.

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