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Imagini din camera de basm a Zenaydei, fiica Adelinei Pestrițu. Cum arată după renovare

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Adelina Pestrițu, Zenayda și Virgil Șteblea
Adelina Pestrițu, Zenayda și Virgil Șteblea
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Adelina Pestrițu i-a pregătit fiicei sale, Zenayda Maria, o surpriză pe care micuța nu a știut-o până în momentul în care renovarea a fost finalizată. Camera a fost transformată complet, iar printre schimbările pregătite de părinți se numără și patul suprapus pe care fetița și-l dorea de mult timp.

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Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, au pus la cale, în urmă cu câteva luni, o surpriză pentru fiica lor. Cei doi au decis să transforme complet camera Zenaydei Maria fără să-i spună nimic despre planul lor.

Prezentatoarea show-ului „Burlacii: Foc în Paradis” a dezvăluit rezultatul reamenajării prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare. Noua cameră este mai spațioasă și organizată în jurul nevoilor și preferințelor fetiței.

„Surpriza noastră pentru Zeny a prins contur, iar astăzi vă arătăm rezultatul. În urmă cu câteva luni, am pus la cale împreună cu Virgil un plan pe care doar noi doi l-am știut până ieri: să-i transformăm complet camera, fără ca ea să știe absolut nimic. Nu a fost așa ușor de păstrat un secret așa mare, dar ce nu fac părinții pentru copilul lor.

Am făcut proiectul, am ales cu atenție fiecare detaliu, am așteptat momentul potrivit și, într-un final, am început transformarea”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Imagini din camera Zenaydei, fiica Adelinei Pestrițu. Cum arată după renovareVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Patul suprapus, dorința pe care Zenayda o avea de mult timp

Unul dintre elementele importante ale noii camere este patul suprapus. Potrivit Adelinei Pestrițu, acesta era un obiect pe care fiica sa și-l dorea încă de când era mică, astfel că părinții au inclus dorința ei în proiectul de renovare.

„Încă de când era micuță își dorea foarte mult să aibă un pat suprapus, așa că am știut că acesta trebuia să fie nelipsit din noul ei spațiu. I-am îndeplinit, în sfârșit, această dorință”, a povestit vedeta.

Tapetul și celelalte elemente de decor au fost alese special pentru Zenayda, iar întreaga încăpere a fost reorganizată pentru a crea mai mult spațiu și pentru ca fiecare lucru să aibă locul său.

Cum au reușit părinții să păstreze secretul

Renovarea nu a fost ușor de ascuns de Zenayda. Pentru ca surpriza să rămână secretă până la final, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au fost nevoiți să găsească o modalitate prin care să o țină pe fetiță departe de cameră câteva zile.

„Desigur, a fost nevoie și de un discurs foarte bun pentru a o ține câteva zile departe de camera ei, dar se pare că ne-a ieșit și de data aceasta. I-am spus că se pregătește o surpriză și am rugat-o să nu intre până nu îi spunem noi. Și, spre surprinderea noastră, a așteptat cuminte până la final”, a explicat Adelina Pestrițu.

Părinții au ales fiecare detaliu ținând cont de lucrurile care îi plac fiicei lor și de atmosfera pe care și-au dorit să o aibă în noul ei spațiu. „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea, la lucrurile care îi plac și, mai ales, la acel sentiment de «acasă» pe care ne-am dorit să îl simtă în camera ei.”

Mobila, realizată de aceeași echipă de când Zenayda era bebeluș

Pentru noua cameră, Adelina Pestrițu a apelat la colaboratori cu care familia mai lucrase și în trecut. Mobila a fost realizată de aceeași firmă de la care părinții au cumpărat mobilierul pentru camera Zenaydei încă de când aceasta era bebeluș. Un alt element al amenajării a fost tapetul, pentru care Adelina a ales un model potrivit temei pregătite pentru fiica sa.

Un rol important în noua amenajare îl au și elementele inspirate din lumea poveștilor. Adelina Pestrițu și-a dorit ca zânele să fie prezente în noua cameră. „Fiecare colțișor din camera ei să fie protejat de zâne și să aducă acel strop de magie pe care ni l-am imaginat de la început”

Noua cameră a Zenaydei a fost construită pornind de la preferințele ei, de la mobilier și până la detaliile decorative.

Reacția Zenaydei, momentul așteptat de părinți

După ce toate lucrările au fost finalizate, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea i-au putut arăta fiicei lor rezultatul. Vedeta spune că reacția fetiței a fost momentul pe care l-au așteptat pe tot parcursul renovării.

„Fiecare detaliu ne-a ajutat să transformăm ideea noastră în realitate și, pas cu pas, camera ei de vis a prins contur. Dar cred că cel mai frumos moment a fost cel în care, în sfârșit, i-am deschis ușa și i-am văzut reacția. Am fost la un pas să plângem de bucurie când am văzut-o atât de fericită. Pentru ea, o cameră nouă. Pentru noi, o amintire pe care o vom păstra mereu în suflet”, a încheiat Adelina Pestrițu.

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Tags: Instagram prezentatoare tv Adelina Pestrițu
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