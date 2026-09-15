Donald Trump a stârnit noi controverse duminică după ce a sugerat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, scoțând Kievul vinovat pentru criza de motorină din lume. Declarațiile sale vin într-un moment extrem de delicat pentru Ucraina și oferă indirect un avantaj Rusiei.

Contradicțiile lui Donald Trump privind atacurile din Ucraina și prețul petrolului

Poziția lui Trump pare contradictorie. Cu mai puțin de un an în urmă, CNN relata că SUA au intensificat schimbul de informații cu Ucraina pentru a sprijini atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, într-un moment în care prețurile petrolului erau reduse. Mai mult, săptămâna trecută, Trump afirma că prețurile la combustibili ar scădea odată cu încheierea războiului din Iran, fără să menționeze conflictul din Ucraina.

Experții contrazic afirmațiile lui Trump, conform cărora oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia ar rezolva criza prețurilor. Andy Lipow, de la Lipow Oil Associates din Texas, estimează pentru CNN că decizia Rusiei de a interzice exporturile, ca răspuns la atacurile ucrainene, a scos de pe piață 800.000 de barili de motorină pe zi. În plus, închiderea Strâmtorii Ormuz a redus alți 1,2 milioane de barili zilnic.

Donald Trump și Vladimir Putin, convorbire telefonică de o oră, purtată pe un ton aprins. Sursă foto: Getty Images.

Reacția Kremlinului după declarațiile lui Trump despre infrastructura energetică rusă

Pe rețeaua sa de socializare, Trump a afirmat luni că Rusia și Ucraina ar fi convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice. Însă această declarație a fost infirmată de realitate.

Kremlinul a exploatat rapid situația. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a numit propunerea „o idee foarte bună” și a adăugat că „suntem în contact cu partea americană”. Totodată, Peskov a insistat pe narațiunea falsă conform căreia Rusia ar căuta soluții pașnice, în timp ce Ucraina ar fi agresorul principal.

Peskov a continuat prin a susține că o încetare a atacurilor ar permite Rusiei să își satureze piața internă de combustibili, în timp ce problema reală ar fi accesul neîngrădit al acestor resurse pe piețele globale. Fără a menționa atacurile Rusiei asupra transporturilor comerciale și a porturilor ucrainene, Kremlinul a cerut ridicarea sancțiunilor pentru a asigura o aprovizionare globală adecvată cu produse petroliere.

Vladimir Putin dâ mâna cu Steve Witkoff Foto: Profimedia

Lovitură grea pentru Ucraina: diplomația lui Trump și discuțiile directe cu Vladimir Putin

Pentru Ucraina, declarațiile lui Trump sunt percepute ca o lovitură dură, mai ales în contextul atacurilor constante cu drone și rachete lansate de Rusia și cu iarna la orizont, pe care Moscova intenționează să o folosească ca armă de presiune.

Cu doar o săptămână în urmă, diplomații americani, trimiși de Trump, au vizitat Kievul, oferind speranțe pentru un nou impuls în negocierile diplomatice. Însă, întâlnirile lor prealabile cu oficialii ruși și apelurile ulterioare ale lui Trump către Vladimir Putin, fără a contacta direct Kievul, au ridicat semne de întrebare.