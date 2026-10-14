Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, au început să renoveze noua locuință, în care vor locui după ce au decis să se retragă din Capitală. Artista le-a arătat fanilor locul preferat din noua locuință. Vedeta a vorbit despre planurile lor într-o postare pe rețelele de socializare, în care a explicat că mutarea era un lucru pe care și-l doreau de ceva timp.

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, au ales să se mute într-o casă aflată în afara Bucureștiului. Decizia vine după ce artista și-a exprimat dorința de a se îndepărta de agitația Capitalei și de a avea parte de mai multă liniște.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație', a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare. Cei doi au început să renoveze locuința, iar artista le prezintă treptat fanilor schimbările pe care le fac în noua casă.

Anca Țurcașiu a publicat pe Instagram un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor rezultatul lucrărilor de amenajare a foișorului din curte. Spațiul a fost decorat într-un stil modern, cu mobilier în nuanțe neutre și instalații luminoase care contribuie la o atmosferă caldă.

Anca Țurcașiu traversează una dintre cele mai frumoase și echilibrate perioade din viața sa. După mariajul de 22 de ani cu medicul Cristian Georgescu încheiat printr-un divorț dureros în 2020, artista și-a găsit, de câțiva ani, fericirea alături de Călin Șerban.

La vârsta de 54 de ani, îndrăgita artistă a împărtășit cu urmăritorii din mediul online aspecte din viața sa. Ea a mărturisit că a învățat să se bucure de atenția, protecția și respectul pe care le primește zi de zi de la bărbatul de lângă ea.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au decis să facă o schimbare importantă în viața lor. Cei doi intenționează să se mute din București, iar pentru noul început au cumpărat o casă cu o curte mică, situată în apropierea orașului.