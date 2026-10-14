Administrația Trump vrea să pună o taxă de 200.000 de dolari pentru fiecare navă spaniolă care trece prin porturile SUA

Administrația Trump a făcut miercuri un pas decisiv către impunerea unor sancțiuni comerciale împotriva Spaniei din cauza politicii premierului Pedro Sánchez față de Israel, relatează ABC.

Comisia Maritimă Federală (FMC), organism responsabil cu reglementarea transportului maritim internațional al Statelor Unite, a propus instituirea unei taxe de 200.000 de dolari pentru fiecare călătorie tuturor navelor sub pavilion spaniol care operează în porturile americane.

De asemenea, administrația Trump vrea să restricționeze importurile de anumite produse spaniole, printre care uleiul de măsline, produse cosmetice, ceramică, articole din piatră și produse de cofetărie. Două propuneri care, dacă ar fi aprobate, ar deschide un conflict comercial cu consecințe directe pentru transportul maritim și exporturile spaniole.

Spania, acuzată că a creat condiții nefavorabile pentru comerțul SUA

FMC își motizează propunerile de sancțiuni sub acuzația că „Spania a creat condiții nefavorabile pentru comerțul maritim al Statelor Unite”.

În cazul în care ar fi adoptată, prima măsură propusă - cea referitoare la plata unei taxe de 200.000 de dolari - ar afecta toate navele care navighează sub pavilion spaniol, indiferent de mărfurile transportate.

A doua măsură propusă ar avea un impact diferit și potențial mai larg. Washingtonul analizează restricționarea intrării a cinci mari categorii de produse spaniole: parfumuri și produse cosmetice; uleiuri și grăsimi; ceramică; articole din piatră; și zahăr și produse de cofetărie. În acest caz, criteriul nu ar mai fi pavilionul navei, ci marfa importată.

Acțiunile care au determinat investigația și propunerile de sancțiuni

Conflictul a început în 2024, când Spania a refuzat intrarea anumitor nave americane legate de transportul de mărfuri către Israel. În noiembrie același an, cel puțin trei nave sub pavilion american au fost respinse în portul Algeciras.

În decembrie 2024, FMC a deschis o investigație pentru a determina dacă aceste decizii ale Spaniei ar putea fi încadrate la „practici nefavorabile pentru comerțul externe al SUA”. Legislația federală a SUA permite autorității de reglementare să acționeze atunci când consideră că o țară străină impune „condiții discriminatorii sau dăunătoare transportului maritim al SUA”.

Guvernul spaniol acuză SUA de o decizie politică

Guvernul condus de socialistul Pedro Sánchez și-a motivat restricțiile portuare de poziția sa în confictul israeliano-palestinian, dar autoritatea americană le-a examinat ca pe o posibilă discriminare împotriva transportului maritim al SUA.

Potrivit ABC, controversa își are originea în politica Guvernului Sánchez față de Israel, dar organismul american a evitat să-și concentreze investigația pe conflictul din Orientul Mijlociu. Dosarul s-a axat pe consecințele comerciale ale interzicerii accesului anumitor nave americane în porturile spaniole. Washingtonul susține că aceste refuzuri generează un tratament nefavorabil pentru operatorii săi maritimi.