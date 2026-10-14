A petrecut 500 de zile într-o peșteră, în izolare completă, la 70 de metri adâncime: experimentul extrem făcut de o atletă spaniolă

Pe 20 noiembrie 2021, Beatrice Flamini, o atletă spaniolă de sporturi extreme, a intrat într-o peșteră din Granada, la o adâncime de 70 de metri, pentru a participa la un experiment fără precedent.

Timp de 500 de zile, aceasta a trăit în izolare completă, fără contact cu lumea exterioară, în timp ce starea ei fizică și psihologică era monitorizată de la distanță de specialiști. Când a fost scoasă la lumină în aprilie 2023, publicul a rămas uimit de povestea ei, potrivit Blic Žena, parte a grupului Ringier.

„Sunt încă blocată pe 21 noiembrie 2021. Nu știu nimic despre lume”, a declarat Beatrice imediat după ieșire.

Pierderea noțiunii timpului și halucinațiile

În timpul celor peste un an și jumătate petrecut în peșteră, Beatrice a pierdut complet noțiunea timpului. Când echipa a venit să o scoată din izolare, ea credea că trecuseră doar 160-170 de zile. Experiența a fost marcată de momente dificile, mai ales din cauza liniștii apăsătoare și a întunericului total.

„Ești tăcut, iar creierul inventează singur sunete”, a explicat ea, dezvăluind că a avut halucinații auditive. Într-un moment de intensitate extremă, a cerut un dispozitiv pentru a înregistra sunetele, fiind convinsă că acestea nu erau doar rodul imaginației sale.

Controverse în rândul cercetătorilor

Experimentul a fost conceput pentru a studia efectele izolării extreme asupra corpului și minții umane, dar a generat controverse în rândul cercetătorilor implicați. Unii au considerat că halucinațiile lui Beatrice indicau stres psihologic sever și au propus suspendarea testului.

În schimb, psihologul sportiv Deborah Godoy Izquierdo a susținut continuarea experimentului, argumentând că astfel de fenomene sunt naturale în condiții de izolare extremă. Ea a recomandat să i se trimită cărți și puzzle-uri pentru a-i oferi o ocupație mentală.

Rutina zilnică în peșteră

Pentru a-și păstra sănătatea mentală și fizică, Beatrice și-a creat o rutină zilnică riguroasă. A făcut exerciții fizice, a desenat, a tricotat pălării de lână și a citit aproximativ 60 de cărți. De asemenea, a consumat aproximativ 1.000 de litri de apă pe durata experimentului. În ciuda acestor măsuri, condițiile extreme au avut un impact vizibil asupra sănătății sale fizice.

După ieșirea din peșteră, Beatrice a avut dificultăți de echilibru, mișcări neregulate și probleme cu vederea periferică. „A trebuit să port ochelari de soare mult timp, pentru că pupilele mele nu se obișnuiau cu lumina”, a explicat ea.