Danemarca își consolidează forțele armate

Danemarca a introdus oficial, luni, noul serviciu militar obligatoriu, care are o durată de 11 luni, conform unei reforme legale adoptate în 2024. Circa 1.600 de recruţi, toţi voluntari, au fost repartizaţi în diverse centre militare, marcând al doilea contingent din acest an, potrivit unui comunicat al armatei daneze, relatează Digi24.

Reforma vine pe fondul unei „realități în care amenințările și securitatea noastră sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând”, a subliniat armata. Kenneth Strom, șeful programului de recrutare, a explicat: „Extinderea serviciului ne permite să folosim recruți în noi roluri în cadrul capacităților operaționale, iar acest lucru contribuie la crearea unei forțe de luptă mai mari și mai rapide.”

În primele cinci luni, recruţii vor urma instruirea de bază, urmând ca ulterior să fie integraţi în serviciul operaţional. Aceştia pot fi detaşaţi pentru misiuni în Regatul Danemarcei, pe teritoriul autonom al Groenlandei, în cadrul misiunii NATO din Letonia sau în Marina daneză.

Obiectiv pe termen mediu: mai mulţi recruţi

Guvernul danez a propus în 2024 extinderea obligatorie a serviciului militar de la 4 la 11 luni pentru bărbaţi şi femei, similar altor ţări nordice precum Norvegia şi Suedia.

Implementarea acestei reforme, accelerată pentru 2026, răspunde unei situaţii de securitate instabile, influenţată de războiul din Ucraina. Potrivit armatei, o cincime dintre recruţii actuali sunt femei, iar obiectivul pe termen mediu este creşterea numărului anual de recruţi de la 4.500 la 6.500.

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