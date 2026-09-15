Alexandra Stan, în vârstă de 37 de ani, a devenit mamă pentru prima oară, în urmă cu o lună, pe 10 august, când a adus-o pe lume pe micuța Eva. Artista a postat acum primele imagini cu fetița ei, din materinate și a făcut o dezvăluire uimitoare despre ziua în care a născut. Se pare că interpreta a fost în stare critică, iar medicii au reușit cu eforturi, să îi salveze viața.

Vedeta nu a dat prea multe detalii despre momentele grele de după naștere, însă a mărturisit că în curând va povesti prin ce a trecut.

„A trecut o lună de când am născut și abia acum mă simt pregătită să vorbesc despre cea mai frumoasă, dar și cea mai intensă experiență din viața mea.

Pe 10 august am venit la SANADOR împreună cu mama și cu @stefan.opreaa pentru a o cunoaște în sfârșit pe Eva. A fost cea mai frumoasă și, în același timp, cea mai grea zi din viața mea. Eva s-a născut perfect, însă, la scurt timp după, eu am trecut printr-o situație foarte dificilă, în urma căreia medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața.

Astăzi sunt acasă, cu fetița mea în brațe, și pentru asta le voi fi recunoscătoare toată viața oamenilor care au luptat pentru mine în acele ore.

Vreau să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, pentru că a fost o experiență care m-a schimbat pentru totdeauna și care m-a făcut să înțeleg cât de important este să fii pe mâna unei echipe pregătite atunci când ai cea mai mare nevoie.