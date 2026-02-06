Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”

De ziua de naștere a tatălui ei, Kira Hagi a făcut publice câteva imagini în care apare alături de el, una dintre ele din urmă cu câțiva ani, dar și de la nunta ei, eveniment care a avut loc vara trecută.

Gheorghe Hagi are o relație extrem de apropiată atât cu Kira Hagi, cât și cu Ianis Hagi și se mândrește cu cei doi copii. „La mulți ani, tata!”, a scris Kira Hagi, pe Instagram.

Kira Hagi este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film, iar tatăl ei a susținut-o și a încurajat-o în această direcție.

Kira a studiat la Academia de Film din New York, iar mai apoi a decis să își facă o carieră în România. „A fost prima oară. Începe și ea să capete experiență. Anii trec, a crescut. Sunt fericit. E meseria ei, îi place, face cu plăcere, e fericită. Dacă ea e fericită și eu sunt liniștit. Am petrecut o oră, două ore foarte frumoase, în care am râs foarte mult”, declara Gheorghe Hagi, la Spynews TV.

Kira Hagi s-a căsătorit cu Thomas Ferfelis pe 25 iunie 2025, iar evenimentul a fost unul spectaculos, la care au participat peste 1.000 de oameni. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din Piața Romană, un loc cu semnificație aparte, fiind același în care s-a cununat și fratele ei, Ianis. Alegerea nu este întâmplătoare, lăcașul fiind închinat unui sfânt grec, ca un omagiu adus originilor mirelui.

