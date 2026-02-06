Anca Dinicu și-ar fi dorit să interacționeze cu adevărata Felea Gina: „Nu cred că mă place”

Sunt mai bine de nouă ani de când Anca Dinicu a intrat în pielea Ginei Felea, o femeie de afaceri din Vaslui, stabilită la Torino. Cu toate că interpretarea ei făcea deliciul telespectatorilor, serialul „Băieți de oraș” nu a mai continuat. Așa că, în ultimii ani, publicul s-a bucurat revăzând faze celebre. Pentru nostalgici, dar și pentru cei care au descoperit-o mai târziu pe Felea Gina, Mihai Bendeac a lansat filmul „Băieți de oraș”. „Îmi era foarte dor de personaj. De 7 ani îmi era dor mai exact. A fost o bucurie mare să ne vedem. Am îndrăgit acest personaj din prima. Mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut și cum eram îmbrăcată, ce trebuia să zic, ce ochi peste cap să-mi dau. Tot”, a povestit Anca Dinicu pentru Libertatea, completând că i-a plăcut personajul cu totul: de la mimică, modul de a vorbi, până la ținute. „Chiar și ținutele mi-au plăcut mult. La cum mă cunoașteți, aș putea să ies așa și pe stradă (n.r. – râde), dar m-am bucurat că am putut să le port cu ocazia asta”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Adevărata Felea Gina nu i-a scris niciodată

Pentru cei care nu știu, adevărata Felea Gina a ajuns virală după ce a postat în online mai multe videoclipuri în care încerca să convingă tinere să se angajeze la night cluburile ei de la Torino. De aici a pornit conturarea personajului, însă, treptat, Mihai Bendeac, cel care s-a ocupat de scenariu și la serial, a schimbat-o complet. Așa că, în viața reală, Felea Gina nu era căsătorită și nici nu avea un copil. În schimb, Anca Dinicu era soția lui Malone, personaj interpretat de Vlad Drăgulin și împreună aveau un băiețel. Cu toate că i-a plăcut experiența de mamă în serial, s-a bucurat că în film nu a mai trebuit să filmeze cu copii mici. „Este mult mai complicat să filmezi cu un copil. Depinzi de programul lui, de toanele lui, nu e ușor. Dacă în mod normal ar trebui să filmezi o secvență în două ore, există posibilitatea să o filmezi și în șase ore. Copilul are niște nevoi pe care trebuie să le respecți și să le accepți. „Mi-am făcut mâna” în serial. Bineînțeles. Mare brand ce am la cât am cărat”, a explicat actrița.

Această lejeritate i-a permis să intre și mai mult în pielea personajului și chiar să-și pună amprenta. I-ar fi plăcut totuși ca adevărata Gina să o contacteze și chiar să îi dea câteva sfaturi, sau măcar un feedback. „Nu mi-a scris niciodată. Nu cred că mă place neapărat. Nu știu care este ideea. Ar fi putut să-mi zică ceva totuși. Să-mi dea niște sfaturi, exact. Să mă apropii mai tare de personaj”, a mai completat Anca Dinicu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE