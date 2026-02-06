Recomandările primite de cetățenii americani aflați în Iran

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ambasadei virtuale din Iran, Departamentul de Stat atrage atenția că regimul islamic de la Teheran continuă să înăsprească măsurile de securitate, să blocheze drumurile, să perturbe transportul public și să blocheze internetul. Companiile aeriene restricționează sau anulează zboruri către și dinspre Iran.

În aceste condiții, cetățenii americani aflați în Iran trebuie „să ia în considerare părăsirea țării pe uscat, către Armenia sau Turcia”. „Faceți un plan de ieșire care să nu se bazeze pe asistența administrației americane”, transmite Departamentul de Stat.

Cei care nu pot părăsi Iranul din anumite motive personale sunt îndemnați să stea într-un loc sigur, să evite demonstrațiile și să se aprovizioneze cu alimente, apă, medicamente și alte produse esențiale.

Întâlnire iraniano-americană în Oman

Mesajul a fost transmis în ziua unei întâlniri între reprezentanți iranieni și oficiali americani în capitala Omanului.

Negocierile din Oman sunt primele de la bombardamentele efectuate de armata americană asupra a trei instalații nucleare iraniene din iunie anul trecut, în timpul războiului de 12 zile declanșat de un atac al Israelului asupra Iranului.

Ele au loc în contextul în care președintele american Donald Trump a desfășurat o armadă în regiune și nu a exclus recurgerea la forță dacă limitarea programului nuclear eșuează, notează AFP.

Casa Albă insistă pentru denuclearizarea regimului islamic de la Teheran

După ce a amenințat că va ataca Iranul în sprijinul protestatarilor, liderul republican de la Casa Albă își concentrează acum retorica pe controlul asupra programului nuclear al regimului islamic de la Teheran.

„Președintele și-a exprimat clar cerințele față de regimul iranian. A fost foarte explicit în privința faptului că își dorește zero capacități nucleare”, a reamintit joi seara purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de AFP.

În Iran, un nou val de furie populară ia amploare, în contextul în care mulți oameni mânioși după uciderea a mii de protestatari luna trecută își manifestă antipatia față de regim, în pofida represiunii. Comercianții din Marele Bazar din Teheran au făcut apel la proteste naționale pe 17-18 februarie, odată cu încheierea celor 40 de zile de doliu pentru manifestanții uciși pe 8 și 9 ianuarie.

